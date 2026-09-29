Conciertos de octubre 2026 en CDMX: Elton John, Robbie Williams, Jesse & Joy y más
Varios artistas tanto nacionales como internacionales preparan shows en la Ciudad de México y aquí te decimos las fechas y los recintos.
La Ciudad de México se prepara para vivir un octubre lleno de música en vivo. A lo largo del mes, diferentes escenarios de la capital recibirán a reconocidos artistas y bandas que se reencontrarán con sus seguidores.
Si deseas conocer qué conciertos habrá en octubre de 2026, aquí te decimos los artistas, las fechas y los recintos donde se realizará cada presentación.
Conciertos en CDMX de octubre 2026
Estadio GNP
Iron Maiden- 2 de octubre
Alejandro Sanz- 10 de octubre
Palacio de los Deportes
Robbie Williams- 7 y 8 de octubre
Álvaro Díaz- 9, 10 y 11 de octubre
Martin Garrix- 16 y 17 de octubre
Blessd- 18 de octubre
Def Leppard- 19 de octubre
Slayer- 21 de octubre
Bad Gyal- 22 de octubre
Fobia- 23 y 24 de octubre
Romeo Santos y Prince Royce- 25 y 26 de octubre
Omar Courtz- 28, 29 de octubre
Pabellón del Palacio de los Deportes
Kneecap- 15 de octubre
Band- Maid- 17 de octubre
The Vaccines- 22 de octubre
Alizzz- 23 de octubre
Cannons- 24 de octubre
Estadio Banorte
Elton John- 2 y 3 de octubre
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Pasatono Orquesta- 4 de octubre
Sole Giménez- 9 de octubre
La Barranca- 10 de octubre
Francisco Cespedes- 15 de octubre
Melissa Aldana- 17 de octubre
Andrew Bird- 27 y 28 de octubre
Auditorio Nacional
Motorama- 1 de octubre
Rosana- 6 de octubre
Pablo Alborán- 8 y 9 de octubre
Bunbury- 12, 15, 17 y 19 de octubre
Hombres G- 13, 14, 16 y 18 de octubre
Jesse & Joy- 21 de octubre
Edith Márquez- 22 de octubre
Andrés Obregón- 23 de octubre
Gloria Trevi- 24 de octubre
Pimpinela- 25 de octubre
Marcos Witt y Marcos Vida- 27 de octubre
José María Napoleón y Mocedades- 31 de octubre
Lunario del Auditorio Nacional
Carlos Sadness- 1, 2 y 3 de octubre
Nicole Zignago- 7 de octubre
Okilss- 8 de octubre
Ricardo Caballero- 9 de octubre
Estelares- 10 de octubre
AQUIHAYAQUIHAY- 11, 12 y 13 de octubre
Karen Souza- 14 de octubre
Juan Solo- 17 de octubre
Fest Cervantino- 19 de octubre
Arturo Sandoval- 23 y 24 de octubre
Transmetal- 25 de octubre
Arena Ciudad de México
Harlem Globetrotters- 4 de octubre
Conjunto Primavera- 9 de octubre
Soy Luna- 16 y 17 de octubre
Tini- 25 de octubre
Maldita Vecindad- 30 de octubre
La Maraka
Jessica Simpson- 1 de octubre
La Sonora Santanera- 4 de octubre
Grupo Gale- 8 y 9 de octubre
Camila Fernández- 10 de octubre
Axel y Jorge Muñiz- 16 de octubre
Matisse- 23 de octubre
Tatiana- 24 de octubre
Liquits- 25 de octubre
Foro Veintiocho
Paleface Swiss- 9 de octubre
Obscura- 16 de octubre
The Buttertones- 31 de octubre
Circo Volador
Amorphis- 1 de octubre
Rata Blanca- 4 de octubre
Mortiis- 7 de octubre
Between The Buried And Me- 8 de octubre
Chamuco Metal Fest- 9 de octubre
Six Feet Under- 15 de octubre
Fit for a king- 16 de octubre
Benediction- 23 de octubre
Juantxo Skalari & La Rude Band- 25 de octubre
Horna- 29 de octubre Dethklok- 30 de octubre
Velódromo Olímpico
Ska Fest- 9 de octubre
Alan Parsons Live Project- 16 de octubre
Zamna- 31 de octubre
Pepsi Center
Tove Lo- 1 de octubre
Cultura Profética- 2 de octubre
Of Monsters and Men- 9 de octubre
Sepultura- 11 de octubre
Rhye- 13 de octubre
Travis- 14 de octubre
Two Door Cinema Club- 15 y 16 de octubre
Airbag- 17 de octubre
Orchestal Manoeuvres in the dark- 18 de octubre
Timo- 29 de octubre
Lng/ Sht- 30 de octubre
Sofi Tukker- 31 de octubre
Monumental Plaza de Toros la México
Edén Muñoz- 16 y 17 de octubre
Dimitri Vegas & Like Mike- 31 de octubre
Auditorio BB
Dabeull- 16 de octubre
Jeanette- 29 de octubre
Foro Puebla
Thaiboy Digital- 1 de octubre
Miami Horror- 8 de octubre
Alcalá Norte- 9 de octubre
Peter Bjorn and John- 11 de octubre
Jane Remover- 13 de octubre
Adéla- 15 y 16 de octubre
The Midnight LA- 18 de octubre
Nicolás y los fumadores, Isla de Caras y Miel- 22 de octubre
The Jungle Giants- 24 de octubre
La Tremenda Korte- 30 de octubre
Indios- 31 de octubre
Teatro Metrópolitan
Hija de la Luna y Mecano- 2 de octubre
Lost Acapulco- 3 de octubre
Guillotina- 4 de octubre
Geese- 6 de octubre
Meme del Real- 9 de octubre
Monsieur Perine- 10 de octubre
Natalia Lafourcade- 11 y 12 de octubre
Yolanda del Río- 17 de octubre
El Consorcio- 18 de octubre
La Casetera- 21 de octubre
Jessie Ware- 22 y 23 de octubre
Abel Pintos- 24 de octubre
Adolescentes- 25 de octubre
Alex Fernández- 31 de octubre