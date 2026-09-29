Conciertos de octubre 2026 en CDMX: Elton John, Robbie Williams, Jesse & Joy y más

La Ciudad de México se prepara para vivir un octubre lleno de música en vivo. A lo largo del mes, diferentes escenarios de la capital recibirán a reconocidos artistas y bandas que se reencontrarán con sus seguidores.

Si deseas conocer qué conciertos habrá en octubre de 2026, aquí te decimos los artistas, las fechas y los recintos donde se realizará cada presentación.

Conciertos en CDMX de octubre 2026

Estadio GNP

Iron Maiden- 2 de octubre

Alejandro Sanz- 10 de octubre

Mezcalent

Palacio de los Deportes

Robbie Williams- 7 y 8 de octubre

Álvaro Díaz- 9, 10 y 11 de octubre

Martin Garrix- 16 y 17 de octubre

Blessd- 18 de octubre

Def Leppard- 19 de octubre

Slayer- 21 de octubre

Bad Gyal- 22 de octubre

Fobia- 23 y 24 de octubre

Romeo Santos y Prince Royce- 25 y 26 de octubre

Omar Courtz- 28, 29 de octubre

Robbie Williams Instagram

Pabellón del Palacio de los Deportes

Kneecap- 15 de octubre

Band- Maid- 17 de octubre

The Vaccines- 22 de octubre

Alizzz- 23 de octubre

Cannons- 24 de octubre

Estadio Banorte

Elton John- 2 y 3 de octubre

IG: @eltonjohn

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Pasatono Orquesta- 4 de octubre

Sole Giménez- 9 de octubre

La Barranca- 10 de octubre

Francisco Cespedes- 15 de octubre

Melissa Aldana- 17 de octubre

Andrew Bird- 27 y 28 de octubre

Auditorio Nacional

Motorama- 1 de octubre

Rosana- 6 de octubre

Pablo Alborán- 8 y 9 de octubre

Bunbury- 12, 15, 17 y 19 de octubre

Hombres G- 13, 14, 16 y 18 de octubre

Jesse & Joy- 21 de octubre

Edith Márquez- 22 de octubre

Andrés Obregón- 23 de octubre

Gloria Trevi- 24 de octubre

Pimpinela- 25 de octubre

Marcos Witt y Marcos Vida- 27 de octubre

José María Napoleón y Mocedades- 31 de octubre

Jesse y Joy Cuartoscuro

Lunario del Auditorio Nacional

Carlos Sadness- 1, 2 y 3 de octubre

Nicole Zignago- 7 de octubre

Okilss- 8 de octubre

Ricardo Caballero- 9 de octubre

Estelares- 10 de octubre

AQUIHAYAQUIHAY- 11, 12 y 13 de octubre

Karen Souza- 14 de octubre

Juan Solo- 17 de octubre

Fest Cervantino- 19 de octubre

Arturo Sandoval- 23 y 24 de octubre

Transmetal- 25 de octubre

Arena Ciudad de México

Harlem Globetrotters- 4 de octubre

Conjunto Primavera- 9 de octubre

Soy Luna- 16 y 17 de octubre

Tini- 25 de octubre

Maldita Vecindad- 30 de octubre

Instagram: Tinistoessel

La Maraka

Jessica Simpson- 1 de octubre

La Sonora Santanera- 4 de octubre

Grupo Gale- 8 y 9 de octubre

Camila Fernández- 10 de octubre

Axel y Jorge Muñiz- 16 de octubre

Matisse- 23 de octubre

Tatiana- 24 de octubre

Liquits- 25 de octubre

IG: @matisse_mx

Foro Veintiocho

Paleface Swiss- 9 de octubre

Obscura- 16 de octubre

The Buttertones- 31 de octubre

Circo Volador

Amorphis- 1 de octubre

Rata Blanca- 4 de octubre

Mortiis- 7 de octubre

Between The Buried And Me- 8 de octubre

Chamuco Metal Fest- 9 de octubre

Six Feet Under- 15 de octubre

Fit for a king- 16 de octubre

Benediction- 23 de octubre

Juantxo Skalari & La Rude Band- 25 de octubre

Horna- 29 de octubre Dethklok- 30 de octubre

Velódromo Olímpico

Ska Fest- 9 de octubre

Alan Parsons Live Project- 16 de octubre

Zamna- 31 de octubre

Pepsi Center

Tove Lo- 1 de octubre

Cultura Profética- 2 de octubre

Of Monsters and Men- 9 de octubre

Sepultura- 11 de octubre

Rhye- 13 de octubre

Travis- 14 de octubre

Two Door Cinema Club- 15 y 16 de octubre

Airbag- 17 de octubre

Orchestal Manoeuvres in the dark- 18 de octubre

Timo- 29 de octubre

Lng/ Sht- 30 de octubre

Sofi Tukker- 31 de octubre

Tove Lo Captura de pantalla

Monumental Plaza de Toros la México

Edén Muñoz- 16 y 17 de octubre

Dimitri Vegas & Like Mike- 31 de octubre

Eden Muñoz

Auditorio BB

Dabeull- 16 de octubre

Jeanette- 29 de octubre

Foro Puebla

Thaiboy Digital- 1 de octubre

Miami Horror- 8 de octubre

Alcalá Norte- 9 de octubre

Peter Bjorn and John- 11 de octubre

Jane Remover- 13 de octubre

Adéla- 15 y 16 de octubre

The Midnight LA- 18 de octubre

Nicolás y los fumadores, Isla de Caras y Miel- 22 de octubre

The Jungle Giants- 24 de octubre

La Tremenda Korte- 30 de octubre

Indios- 31 de octubre

Teatro Metrópolitan

Hija de la Luna y Mecano- 2 de octubre

Lost Acapulco- 3 de octubre

Guillotina- 4 de octubre

Geese- 6 de octubre

Meme del Real- 9 de octubre

Monsieur Perine- 10 de octubre

Natalia Lafourcade- 11 y 12 de octubre

Yolanda del Río- 17 de octubre

El Consorcio- 18 de octubre

La Casetera- 21 de octubre

Jessie Ware- 22 y 23 de octubre

Abel Pintos- 24 de octubre

Adolescentes- 25 de octubre

Alex Fernández- 31 de octubre