Drake lanza tres álbumes y Spotify colapsa por alta demanda

Miles de usuarios se quedaron sin música por algunos momentos luego de que la plataforma Spotify registrara fallas tras el esperado lanzamiento del cantante Drake.

El rapero canadiense sorprendió a sus seguidores al estrenar no uno, sino tres nuevos álbumes titulados “Iceman”, “Maid of Honour” y “Habibti”, lo que provocó una enorme cantidad de reproducciones en plataformas digitales como Spotify, YouTube y Apple Music.

La alta demanda generó problemas de funcionamiento en distintos servicios de streaming, dejando a varios usuarios sin acceso temporal a la música.

Spotify confirma fallas tras lanzamiento de Drake

Fue la propia plataforma de Spotify la que informó a través de sus redes sociales que algunos usuarios estaban presentando problemas para acceder al servicio y reproducir contenido.

La empresa señaló que su equipo trabajaba para resolver las fallas lo antes posible y pidió paciencia a los suscriptores afectados.

Horas después, Spotify confirmó que el problema había sido solucionado y recordó a los usuarios que podían contactar al soporte técnico en caso de seguir presentando inconvenientes.

Usuarios reaccionan con memes y humor en redes sociales

Las fallas en Spotify rápidamente provocaron reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron memes y comentarios con humor por no poder escuchar música durante la caída de la plataforma.

La publicación de Spotify acumuló más de 18 mil reacciones y más de 2 mil comentarios de personas que esperaban el restablecimiento del servicio.

¿Quién es Drake?

Drake, cuyo nombre real es Aubrey Drake Graham, nació el 24 de octubre de 1986 en Toronto, Canadá.

El artista debutó oficialmente en la música en 2006 y con el paso de los años se convirtió en una de las figuras más importantes del hip-hop y el R&B contemporáneo.

A lo largo de su carrera ha ganado importantes reconocimientos como los Billboard Music Awards, los Premios Grammy y los American Music Awards.

Sin duda, el estreno de sus nuevos álbumes generó un enorme impacto entre sus seguidores y dejó uno de los momentos más comentados en plataformas digitales durante las últimas horas.