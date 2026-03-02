Arcángel anuncia gira en México: fechas, ciudades y cuándo comprar boletos 

Arcángel es uno de los cantantes más representativos del reguetón y el trap, y si eres fan del famoso te tenemos buenas noticias, ya que hace poco acaba de anunciar una gira de conciertos por varias ciudades de México.

Así que si no te quieres quedar sin verlo en alguno de los shows que dará en México, aquí te contamos todos los detalles de sus próximos conciertos en nuestro país.

¿Cuándo y dónde se presentará Arcángel en México?

Arcángel estará de regreso en México no con una, sino con varias fechas en el país, por lo que sus fans podrán verlo en diferentes ciudades.

A continuación, te dejamos las fechas, ciudades y recintos en los que se presentará Arcángel en México como parte de su gira “La 8va Maravilla”.

13 de agosto- Palacio de los Deportes, CDMX

18 de agosto- Auditorio GNP, Puebla

20 de agosto- Foro GNP, Mérida

22 de agosto- Auditorio Josefa, Querétaro

23 de agosto, Auditorio Telmex, Guadalajara

¿Cuándo es la preventa de boletos para Arcángel en México?

Si quieres ver Arcángel te contamos que se realizarán varias ventas de boletos. La primera de ellas será la preventa Banamex. Si cuentas con alguna tarjeta de este banco, ya sea de débito o crédito, podrás ser de los primeros en adquirir tus boletos.

Esta preventa se realizará el 4 de marzo a las 11:00 AM en Ticketmaster para las fechas de CDMX y Guadalajara, mientras que para las demás fechas podrás adquirir tus entradas por medio de Eticket.

Arcángel anunció varios conciertos en México

Si no cuentas con una tarjeta de dicho banco, no te preocupes, ya que se realizará una venta general con la que podrás comprar tus boletos con cualquier tarjeta.

La venta general se llevará a cabo el 5 de marzo a las 11:00 AM. Recuerda que, si quieres comprar boletos para CDMX o Guadalajara deberás hacerlo en Ticketmaster, para las demás fechas podrás hacerlo en Eticket.

Hasta el momento Ocesa ni Ticketmaster han revelado el precio de los boletos para los shows que dará Arcángel en México.

PJG