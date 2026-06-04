Las películas que dirigió Marjane Satrapi y dónde verlas

El mundo del cine y la cultura está de luto tras la muerte de Marjane Satrapi, una de las creadoras más importantes de las últimas décadas, reconocida por abordar temas como la identidad, la libertad y las consecuencias de la Revolución Islámica a través de su obra.

Su legado permanece en películas que fueron reconocidas por la crítica y premiadas en distintos festivales internacionales. Para recordarla, te contamos quién fue Marjane Satrapi, cuáles son las películas que dirigió y dónde puedes verlas.

¿Quién fue Marjane Satrapi?

Marjane Satrapi nació el 22 de noviembre de 1969 en Rasht, Irán. Desde pequeña se trasladó junto a su familia a Teherán, ciudad donde creció y vivió parte de los acontecimientos que más tarde inspirarían su obra.

A los 24 años se mudó a Francia, donde desarrolló gran parte de su carrera artística. Fue ahí donde, junto con el director francés Vincent Paronnaud, llevó al cine Persépolis, adaptación de su novela gráfica autobiográfica que la convirtió en una figura reconocida a nivel internacional.

Marjane Satrapi: quién fue, sus películas y dónde verlas Foto: IMDb

Películas que dirigió Marjane Satrapi

Persépolis

Estrenada en 2007, Persépolis es una adaptación animada de la novela gráfica autobiográfica de Marjane Satrapi. La película, realizada en blanco y negro, narra su infancia y juventud durante la Revolución Islámica de 1979 en Irán.

La cinta fue ampliamente reconocida por la crítica y obtuvo importantes galardones, entre ellos el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, además de premios César y una nominación al Óscar como Mejor Película Animada.

Puedes verla en Prime Video mediante alquiler o compra.

Marjane Satrapi: quién fue, sus películas y dónde verlas Foto: Prime Video

Pollo con ciruelas

Esta película de comedia dramática estrenada en 2011 está protagonizada por el actor francés Mathieu Amalric, quien interpreta a Nasser Ali Khan.

La historia sigue a un virtuoso violinista cuya vida cambia por completo cuando su instrumento se rompe y es incapaz de encontrar otro que le permita recuperar su pasión por la música. A partir de ahí comienza un viaje marcado por los recuerdos, el amor y la melancolía.

Puedes verla en Prime Video mediante alquiler o compra.

Marjane Satrapi: quién fue, sus películas y dónde verlas Foto: Prime Video

Las voces

Estrenada en 2014, Las voces combina elementos de terror, comedia y thriller psicológico. Está protagonizada por Ryan Reynolds, quien interpreta a un hombre con esquizofrenia que mantiene conversaciones con sus mascotas y termina involucrado en una serie de asesinatos.

Su reparto también incluye a Anna Kendrick y Gemma Arterton. La película recibió reconocimiento en diversos festivales y fue premiada por su original propuesta narrativa.

Puedes verla en Prime Video.

Marjane Satrapi: quién fue, sus películas y dónde verlas Foto: Prime Video

Radioactive

En esta película estrenada en 2019, Marjane Satrapi retrata la vida de la científica Marie Curie, sus descubrimientos revolucionarios y la relación que mantuvo con Pierre Curie, con quien compartió investigaciones que transformaron la historia de la ciencia.

El filme está protagonizado por Rosamund Pike, cuya interpretación recibió elogios y diversos reconocimientos internacionales.

Puedes verla en Prime Video.

Marjane Satrapi: quién fue, sus películas y dónde verlas Foto: Prime Video

A través de la animación, el drama, la comedia y las historias biográficas, Marjane Satrapi construyó una filmografía marcada por la reflexión social y humana. Su trabajo permitió acercar al público temas complejos desde una mirada personal y profundamente emotiva.

Aunque su partida deja un vacío en el mundo de la cultura, sus películas continúan siendo una invitación a cuestionar, aprender y comprender distintas realidades a través del cine.