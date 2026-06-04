Gomita asegura que Dios se le manifestó y publica el momento: ‘¡Es una señal!’

La influencer Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, publicó un momento que fue muy emotivo para ella, pues aseguró que Dios se le manifestó mientras hacía una transmisión en vivo con sus seguidores.

Después de todas las polémicas en las que ha sido involucrada, Gomita comenzó a mostrar públicamente un acercamiento más fuerte a la religión a finales del año pasado. En diciembre del 2025 compartió imágenes de su bautizo, describiendo el momento como un cambio profundo en su vida.

Ahora, en algunos de sus videos muestra su fe a Dios y algunas acciones de voluntariado que hace con su Iglesia.

Gomita asegura que Dios se le manifestó

Gomita asegura que Dios se le manifestó. Especial

A través de su TikTok, la también conductora publicó el video en cuestión que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales.

Dios se manifestó en la radio durante mi live. Mi testimonio: esto pasó”, escribió Gomita.

En las imágenes se observa a Gomita sentada en una cama mientras está buscando una estación en la radio. De pronto, mientras le mueve, voltea a la cámara sorprendida y se levanta rápidamente.

Oigan, se puso una alabanza en la radio... ‘yo cantaré en la bondad de Dios’. No es cierto, está en la radio”, dice.

La influencer se tapa la boca conmovida y agradece a Dios.

Gracias Diosito, sé que es una señal, gracias, gracias, gracias”.

Gomita aseguró que no lo podía creer y explicó que quería poner una alabanza, no pudo conectar su teléfono y empezó a sonar en la radio.

No lo puedo creer, ay, señor, gracias, gracias”, dice Gomita mientras comienza a llorar de felicidad y se arrodilla.

Opiniones divididas de los usuarios

Usuarios de redes sociales comentaron el video de Gomita con opiniones divididas, entre los que aseguraron que era normal encontrar alabanzas en la radio y los que coincidieron con ella sobre que era una señal de Dios.

Entre los comentarios se lee:

Los que conocemos a Dios lo entendemos.

De verdad fue algo increíble, que bueno Gomita, eso es para que sigas adelante.

Pues si está buscando en la radio, ¿qué esperaba?

Ay Gomita, pues es una estación.

Se siente tan bonito cuando Dios se manifiesta, te dan ganas de llorar.

¿Es normal no? Estaba escuchando la radio.

¿A qué religión pertenece la influencer?

Gomita asegura que Dios se le manifestó. Especial

De acuerdo con sus propias publicaciones y declaraciones, Gomita se identifica actualmente como cristiana.

Según lo que ella misma ha contado, su acercamiento a la fe ocurrió tras enfrentar momentos complicados emocionalmente y recibir fuertes críticas en redes sociales.

Cuando anunció que había decidido seguir la fe cristiana, Gomita dijo que buscaba paz, estabilidad emocional y un nuevo propósito, asegurando que la fe la ayudó a llenar vacíos personales y a replantear aspectos de su vida pública y privada.

Entre las polémicas más fuertes que ha enfrentado la influencer se encuentran las cirugías estéticas, conflictos familiares, su participación en La Casa de los Famosos México, además de las peleas y controversias mediáticas.

Actualmente, con la religión, Gomita intenta proyectar una imagen más enfocada en la espiritualidad, compartiendo mensajes religiosos, actividades de su iglesia y reflexiones sobre su proceso de transformación personal.