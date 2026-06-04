Nieta de Paquita la del Barrio está desaparecida, ¿qué se sabe de Kelly Ariadne?

Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de Paquita la del Barrio, se encuentra desaparecida. La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato emitió la ficha oficial de búsqueda, con lo que se confirmó la noticia.

De acuerdo con la información compartida, la joven de 28 años fue vista por última vez el pasado 20 de mayo en San Miguel de Allende, ubicado en el estado de Guanajuato.

Si tienes información escríbenos por WhatsApp: 473-139-6457", se compartió en los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad local.

Nieta de Paquita la del Barrio está desaparecida. Especial

Como datos, compartieron que Kelly Ariadne tiene:

Complexión delgada

Tez blanca

Frente amplia

Boca mediana

Cejas pobladas

Tipo y color de ojos café oscuro, medianos

Cabello negro, largo y rizado

Mide 1.6 metros

Cara ovalada

Nariz cóncava

Labios gruesos

Mentón oval

Como señas particulares tiene muchas pecas en la cara. Además de un tatuaje de un ave fénix, de unas flores y de alas de ángel, todos en el brazo izquierdo de color blanco y negro.

La nieta de la fallecida cantante mexicana, Paquita la del Barrio, vestía con un mallón negro, chamarra tipo rompe vientos negra e iba descalza.

Nieta de Paquita la del Barrio desaparecida tras ingreso a rehabilitación

De acuerdo con la información difundida por el programa De Primera Mano, Kelly Ariadne, la familia de Paquita la del Barrio está viviendo una verdadera pesadilla, por la desaparición de la nieta de la intérprete que falleció en febrero del año pasado.

Aunque la familia no ha confirmado, trasciende que la nieta de Paquita había sido ingresada a un centro de rehabilitación tres días antes de su desaparición.

Supuestamente escapó, así que, si la gente puede dar información al respecto, la familia de Paquita se lo agradecerá”.

Para dar información sobre el paradero de la joven, los teléfonos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas son:

(473) 139-64-57

(473) 735-36-36 ext. 3881, 3882 y 3883

¿Quién es Kelly Ariadne Gerardo Grajales?

Kelly Ariadne Gerardo Grajales es una de las nietas de la fallecida cantante Paquita la del Barrio. Es hija de Miguel Gerardo Viveros, el hijo mayor (primogénito) de la intérprete de "Rata de dos patas".

Su nombre se volvió noticia en los últimos días debido a que fue reportada como desaparecida en San Miguel de Allende.

Nieta de Paquita la del Barrio está desaparecida. Especial

Antes de este caso, Kelly ya había aparecido en medios por dos situaciones relevantes. La primera ocurrió en 2019, cuando estuvo involucrada en una polémica después de acusar a un conductor de aplicación de intentar secuestrarla; posteriormente la denuncia no prosperó y el caso generó gran atención mediática.

La segunda fue tras la muerte de su abuela en febrero de 2025. Kelly concedió entrevistas en las que habló sobre el fallecimiento de Paquita la del Barrio y la describió como una mujer que apoyaba constantemente a su familia. También señaló que la muerte de la cantante fue algo inesperado para sus seres queridos.