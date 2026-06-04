Cazzu estrena la película 'Risa y la cabina del viento': este es el personaje que interpreta

Cazzu suma un nuevo reto a su carrera artística con su participación en la película “Risa y la cabina del viento”, una producción argentina que marca su estreno en el mundo de la actuación. Aunque la cantante ya es una figura consolidada dentro de la música urbana, ahora llama la atención por su trabajo frente a las cámaras en una historia que combina drama, fantasía y emociones relacionadas con la pérdida y el duelo.

La llegada de esta cinta a Netflix ha despertado el interés de los seguidores de la artista argentina, quienes podrán verla en una faceta completamente distinta.

Cazzu película

¿Qué personaje interpreta Cazzu en “Risa y la cabina del viento”?

Dentro de la historia, Cazzu interpreta a Sara, la madre de Risa, una niña de 10 años que enfrenta la pérdida de su padre.

La relación entre Sara y Risa se convierte en uno de los elementos centrales de la película. A través de ambas se muestran las dificultades que surgen después de una pérdida familiar y la manera en que cada persona enfrenta el dolor de forma distinta.

“Risa y la cabina del viento”,

Sara enfrenta su propio proceso de adaptación tras la muerte de su esposo. La película muestra cómo madre e hija intentan reconstruir su vida y mantener su vínculo en medio de la ausencia de una figura fundamental para ambas.

Aunque la protagonista principal es Risa, interpretada por Elena Romero, el personaje de Sara aporta una mirada adulta a la historia y permite explorar cómo una madre intenta acompañar a su hija en medio de una situación que ha cambiado por completo sus vidas.

¿De qué trata “Risa y la cabina del viento”?

La película, dirigida por Juan Cabral y escrita junto a Pablo Minces, presenta la historia de una niña que descubre un teléfono público fuera de servicio con una capacidad extraordinaria: puede comunicarse con personas fallecidas.

Cazzu debuta en cine con “Risa y la cabina del viento” Especial

Según la sinopsis oficial de Netflix, la cinta cuenta “la historia de una niña de 10 años que descubre un teléfono público fuera de servicio en una pequeña ciudad, el cual le permite hablar con familiares y amigos que ya no están. Cada uno de ellos tiene asuntos pendientes. Risa los ayudará con sus pedidos, que deberá resolver en el mundo de los vivos. Así, ellos le permitirán, a cambio, hablar con su padre por última vez”.

Gracias a esto, la niña emprende una misión para ayudar a distintos espíritus a resolver situaciones que dejaron inconclusas.

Una producción premiada del cine argentino

Además de marcar el debut actoral de la intérprete de éxitos como “Nena Trampa”, la película logró reconocimiento dentro de la industria cinematográfica. La producción fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 2025, donde obtuvo los premios a Mejor Película y Mejor Director.

El elenco también está integrado por Diego Peretti, Joaquín Furriel, Graciela Borges, Fabián Casas, Silvina Sabater y Gustavo Garzón, quienes acompañan a Elena Romero y a Cazzu en esta historia.

Otro de los elementos destacados es su banda sonora, que cuenta con música original de la agrupación argentina Babasónicos.

¿Cuánto dura y dónde se grabó la película?

“Risa y la cabina del viento” tiene una duración de 97 minutos, equivalente a una hora con 37 minutos. El rodaje se realizó en Ushuaia y estuvo a cargo de las productoras Lab House e Industria del Milagro.