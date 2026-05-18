Hija de Angelina Jolie se gradúa de la universidad; deja de usar el apellido de Brad Pitt

Brad Pitt volvió a ser tema de conversación luego de que su hija Zahara celebrara uno de los momentos más importantes de su vida académica. La joven terminó sus estudios universitarios en Spelman College y, durante la ceremonia de graduación, utilizó únicamente el apellido Jolie, un detalle que nuevamente despertó comentarios sobre la relación distante que mantiene con el actor.

La graduación de Zahara Marley Jolie no solo llamó la atención por tratarse de la hija de dos de las figuras más conocidas de Hollywood, también porque desde hace algunos años varios de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt han dejado de usar públicamente el apellido paterno.

Especial

Zahara Jolie celebra su graduación universitaria

Con toga y birrete, Zahara subió al escenario para recibir su diploma frente a cientos de asistentes. Durante la presentación oficial fue nombrada como “Zahara Marley Jolie”, dejando fuera el apellido Pitt, algo que muchos seguidores interpretaron como una señal más del distanciamiento familiar que ha trascendido en los últimos años.

La hija de Angelina Jolie fue adoptada en Etiopía en 2005 cuando tenía apenas seis meses de edad. A diferencia de algunos de sus hermanos como Maddox, Pax, Shiloh, Knox y Vivienne, Zahara ha preferido mantener un perfil mucho más reservado y lejos de la exposición mediática.

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No es la primera vez que la joven utiliza solamente el apellido de su madre. A finales de 2023, durante su ingreso a la hermandad Alpha Kappa Alpha, también se presentó públicamente como “Zahara Marley Jolie”.

Las reacciones tras la aparición de Zahara

Luego de que se difundieran fotografías y videos de la ceremonia, las redes sociales rápidamente reaccionaron al crecimiento de la joven y al paso del tiempo desde que comenzó su etapa universitaria.

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Otros comentarios destacaron el apoyo que Angelina Jolie ha dado a las decisiones personales y académicas de sus hijos.

“Las opciones profesionales y educativas de sus hijos son muy diversas, y eso me encanta. Demuestra que apoya de verdad sus intereses. Es una madre estupenda”, comentó otra persona en redes sociales.

De acuerdo con información publicada por Mail Online, Zahara terminó una licenciatura en psicología y además realizó estudios complementarios en el área educativa. Gracias a esta preparación, podría involucrarse en proyectos relacionados con la educación, la defensa de derechos, organizaciones sociales o asesoramiento comunitario.

El mensaje de Zahara dedicado a Angelina Jolie

Poco antes de concluir sus estudios, Zahara participó en un evento donde habló sobre la relación tan cercana que tiene con Angelina Jolie. En su discurso, la joven explicó lo importante que ha sido el vínculo con su madre desde su adopción.

“Cuando me pidieron que les hablara hoy sobre el valor de la relación madre-hija, me costó encontrar las palabras”, dijo Zahara durante el evento. “No me costó porque no la valore, sino porque mi madre y yo tenemos una relación única, casi de almas gemelas, que a veces es difícil de expresar con palabras”.

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Más adelante recordó cómo fue integrada a la familia Jolie.

“Nuestro amor mutuo es un amor encontrado”, explicó Zahara. “Me adoptaron a los seis meses y me dieron hermanos de personas muy especiales y cariñosas, con una madre que nos inculcó el valor de ayudar a los demás, ser amables y esforzarnos siempre por crecer como personas”.

También compartió una reflexión sobre los valores que aprendió desde pequeña junto a Angelina Jolie y sus hermanos.

“Estos valores pueden parecer sencillos, pero en un mundo donde la bondad se pasa por alto y ayudar a los demás tiene un precio, estoy agradecida de haber tenido un modelo a seguir que me mostrara lo que significa ser un ser humano decente”.

PJG