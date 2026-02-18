¡Es oficial! El viaje de Chihiro regresa a cines de México por su 25 aniversario

La magia vuelve a encenderse en la pantalla grande. A 25 años de su estreno original, El viaje de Chihiro regresará a los cines de México para emocionar a una nueva generación y reencontrarse con quienes la convirtieron en un clásico inolvidable.

La película, dirigida por el legendario Hayao Miyazaki, no solo marcó un antes y un después en la historia del anime, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural global tras conquistar el Premio Oscar en 2003 como Mejor Película Animada.

Fecha de estreno y preventa en México

El esperado reestreno de El viaje de Chihiro arrancará en México a partir del jueves 19 de febrero, fecha en la que volverá a proyectarse en salas seleccionadas de todo el país. La celebración por su 25 aniversario promete funciones especiales que permitirán redescubrir cada detalle de su animación.

Para quienes no quieren quedarse fuera de esta experiencia, la preventa de boletos ya está habilitada. Los fanáticos del anime, así como los seguidores del universo de Studio Ghibli, podrán asegurar sus entradas con anticipación. Se recomienda consultar la cartelera, horarios y disponibilidad directamente en el cine de preferencia, ya que la demanda podría ser alta.

el viaje de chihiro

Este relanzamiento no solo es una oportunidad para revivir la historia en pantalla grande, sino también para que nuevas audiencias descubran por qué esta película es considerada una de las mejores producciones animadas de todos los tiempos.

¿De qué trata El viaje de Chihiro?

La historia sigue a Chihiro, una niña de diez años que, durante una mudanza con sus padres, se adentra accidentalmente en un mundo fantástico poblado por espíritus, dioses y criaturas sobrenaturales. Lo que comienza como una exploración inocente pronto se convierte en una pesadilla cuando sus padres son transformados en cerdos.

Sola y asustada, Chihiro deberá trabajar en una misteriosa casa de baños administrada por la poderosa bruja Yubaba, mientras busca la manera de liberar a sus padres y regresar al mundo humano. En el proceso, la protagonista enfrentará pruebas que pondrán a prueba su valentía, inteligencia y compasión.

Más allá de su trama fantástica, la película aborda temas profundos como el crecimiento personal, la pérdida de la inocencia, la identidad y la crítica al consumismo. Su riqueza simbólica y su detallada animación han sido ampliamente estudiadas y elogiadas por críticos.

Un clásico que cambió la animación mundial

Desde su estreno, El viaje de Chihiro se consolidó como un referente del cine internacional. Su triunfo en los Premios Oscar la posicionó como una de las pocas producciones japonesas en obtener tal reconocimiento en Hollywood, abriendo las puertas del mercado occidental al anime.

El Viaje de Chihiro / Especial

La película es considerada una obra cumbre dentro de la filmografía de Miyazaki, cineasta cofundador de Studio Ghibli y responsable de historias que han marcado generaciones. El universo creativo del estudio se caracteriza por su detallismo, personajes y mensajes profundamente humanos.

Otras joyas imperdibles de Hayao Miyazaki

El regreso de El viaje de Chihiro también es un buen pretexto para revisitar otros títulos esenciales del director japonés. Entre las películas más aclamadas de su trayectoria destacan:

La princesa Mononoke (1997), una épica aventura que reflexiona sobre el conflicto entre la naturaleza y la industrialización.

El castillo ambulante (2004), una fábula romántica con tintes antibélicos.

Nausicaä del Valle del Viento (1984), considerada el antecedente espiritual de Studio Ghibli.

Ponyo (2008), una luminosa reinterpretación de La Sirenita con el sello Miyazaki. Cada una de estas producciones comparte la sensibilidad artística y el compromiso narrativo que han convertido a Miyazaki en uno de los grandes maestros del cine contemporáneo.

película La princesa Mononoke

Una experiencia que merece vivirse en el cine

Aunque muchas personas han visto El viaje de Chihiro en televisión o plataformas digitales, disfrutarla en la pantalla grande es una experiencia distinta. La riqueza visual, la música envolvente y la minuciosa animación cobran una dimensión especial en sala cinematográfica.

El viaje de Chihiro de estudio Ghibli

El 25 aniversario no solo celebra el paso del tiempo, sino la vigencia de una historia que continúa conmoviendo a públicos de todas las edades. Con su regreso a los cines mexicanos, Chihiro vuelve a cruzar el túnel hacia el mundo fantástico… y nosotros estamos invitados a acompañarla una vez más.

