Sharon Stone revela la impactante experiencia mística que mantuvo en secreto tras casi morir por un derrame
Sharon Stone contó que vio cinco esferas durante su recuperación de un derrame cerebral y reveló el mensaje que asegura haber recibido.
Sharon Stone estuvo cerca de morir en 2001 después de sufrir una hemorragia cerebral. Más de dos décadas después, la actriz habló de una experiencia que nunca había contado y que ocurrió cuando acababa de regresar a casa tras permanecer hospitalizada.
La protagonista de Basic Instinct y Casino compartió el episodio durante una conversación con Mayim Bialik para el podcast Mayim Bialik’s Breakdown, publicado este 8 de septiembre de 2026.
Stone explicó que su recuperación cambió por completo sus horarios de sueño. Tenía problemas para descansar durante la noche y pasaba buena parte del día dormida.
Fue durante uno de esos momentos, mientras se encontraba recostada en un sofá entre el sueño y la vigilia, cuando asegura que ocurrió algo que durante años no supo cómo explicar.
¿Qué vio Sharon Stone después de su derrame cerebral?
Según el relato de Sharon Stone, cinco esferas luminosas aparecieron frente a ella mientras descansaba. La actriz aseguró que no solo podía verlas, sino que sintió que se estaban comunicando con ella.
“Mientras estaba recostada en el sofá, dormida y despierta, estas esferas se me aparecieron. Cinco esferas se me presentaron y me hablaron, pero en un lenguaje digital”, relató la actriz.
Stone no presentó la experiencia como algo que pueda comprobarse fuera de su propio testimonio. De hecho, explicó que durante mucho tiempo evitó hablar del episodio porque le resultaba difícil poner en palabras lo que había vivido.
Tampoco recuerda haber sentido miedo. De acuerdo con su relato, la presencia de las luces le provocó curiosidad y una sensación de tranquilidad.
El mensaje que Sharon Stone asegura haber recibido
La conversación con las esferas, según Stone, llegó a un punto en el que tuvo que decidir si quería seguir con vida.
La actriz recordó que les dijo:
“No sé si debo quedarme aquí o si debo morir”.
La respuesta que asegura haber recibido fue que debía permanecer con vida.
Pero Stone puso una condición relacionada con su hijo Roan, quien en ese momento tenía alrededor de un año.
“Solo puedo quedarme si dos de ustedes se quedan con mi hijo. Porque no quiero que esté solo, y creo que me lo van a quitar”, recordó.
La frase adquiere otro significado al conocer lo que ocurrió años después. Stone y su entonces esposo, Phil Bronstein, habían adoptado a Roan en 2000 y posteriormente atravesaron una disputa por su custodia.
La pareja se divorció en 2004. Años después, un tribunal rechazó una petición de la actriz para modificar el acuerdo y permitió que Roan permaneciera viviendo principalmente con su padre en San Francisco. Stone conservó derechos relacionados con su hijo y visitas.
¿Qué le pasó a Sharon Stone en 2001?
La experiencia ocurrió después de uno de los problemas de salud más graves que ha enfrentado Sharon Stone.
En 2001, la actriz sufrió la ruptura de una arteria vertebral que provocó una hemorragia cerebral. El sangrado se prolongó durante nueve días y los médicos le dieron apenas 1 por ciento de posibilidades de sobrevivir después de la cirugía.
Stone ha contado que el problema no fue detectado en un primer estudio. Según explicó a Vogue en 2023, después de una primera angiografía llegaron a considerar que estaba fingiendo lo que le ocurría.
Su mejor amiga insistió para que le realizaran una segunda prueba. Fue entonces cuando los médicos detectaron que estaba sufriendo una hemorragia cerebral y que su arteria vertebral se había roto.
“Habría muerto si me hubieran enviado a casa”, contó Stone al recordar aquel diagnóstico.
La actriz fue sometida a un procedimiento para tratar la arteria dañada. Sobrevivir fue apenas el comienzo de un proceso de recuperación que se extendió durante años.
Sharon Stone tuvo que aprender de nuevo varias cosas
Las consecuencias del derrame afectaron actividades que antes formaban parte de su vida diaria.
Stone explicó que el lado derecho de su rostro quedó afectado, arrastraba el pie izquierdo y tenía problemas para hablar debido a un fuerte tartamudeo.
La recuperación también tuvo consecuencias en su carrera. Durante un periodo tuvo dificultades para trabajar con la misma frecuencia que antes del derrame, justo después de haber pasado años como una de las actrices más conocidas de Hollywood.