Pete Davidson y la conmovedora historia de su papá, un bombero que murió en el 11-S

Pete Davidson tenía apenas siete años cuando su padre, Scott Davidson, murió durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. El comediante ha hablado en diferentes momentos sobre esta pérdida, la forma en la que marcó su infancia y cómo mantiene vivo su recuerdo a través de su trabajo y de su hija.

Antes de ganar popularidad en ‘Saturday Night Live’, Davidson atravesó una niñez complicada por la ausencia de su papá. Scott era bombero y perdió la vida mientras atendía la emergencia provocada por el ataque contra las Torres Gemelas.

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¿Quién era el papá de Pete Davidson?

Scott Davidson formaba parte del cuerpo de bomberos de Nueva York y fue uno de los socorristas que murieron durante los ataques del 11-S. Su fallecimiento dejó a Pete y a su hermana Casey al cuidado de su madre.

En una entrevista con Peacock, el actor reconoció que no supo enfrentar la pérdida cuando era pequeño y que su comportamiento cambió después de la tragedia.

“Mi infancia no fue la mejor del mundo. Mi padre murió pronto. Madre viuda, nueva hermana... No lo llevé lo mejor posible. Yo era una pesadilla”.

Con el paso del tiempo, Pete encontró en la comedia una manera de hablar sobre lo ocurrido. Incluso escribió y protagonizó ‘The King of Staten Island’, película inspirada parcialmente en su propia vida y con la que rindió homenaje a Scott desde una historia que mezcla humor, dolor y duelo.

Pete Davidson nombró a su hija en honor a su padre

La llegada de su hija Scottie le permitió recordar a su papá de una manera distinta. El nombre de la pequeña está relacionado directamente con Scott Davidson, quien era llamado Scotty por las personas cercanas a él.

“Fue genial que Elsie (su exnovia) también quisiera llamarla Scottie”, dijo. “Mi papá se llamaba Scott, pero su apodo era Scotty. Cuando llegó, la miramos y dijimos: ‘Parece una Scottie’. Es bonito mantener vivo ese nombre”, dijo a NYP.

El comediante también relató que, desde sus primeros meses, la niña parecía sentir curiosidad por una fotografía de su abuelo.

“Cuando Scottie nació, la bañábamos en el lavabo, y hay una foto de mi padre encima del lavabo. Ella siempre se quedaba mirándola”, reveló Davidson.

Aunque al principio pensó que se trataba de una coincidencia, volvió a notar la misma reacción después de mudarse y colocar la imagen en otro lugar.

“Piensas: ‘No sé si será porque es la única foto que hay y ella es nueva y solo está observando’. Pero luego me mudé de nuevo a Brooklyn y puse la foto en otro lugar. Cuando camino por ahí, Scottie siempre gira la cabeza y lo mira”.

Para Pete, esos momentos tienen un significado especial, aunque reconoce que no sabe con certeza qué explicación darles.

“No sé en qué creo, pero me gusta pensar que su presencia está de alguna manera a mi alrededor.”

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Pete Davidson tiene ahora la edad que tenía su papá al morir

Convertirse en padre también hizo que Davidson viviera el aniversario del 11-S de una forma más dolorosa. Actualmente tiene la misma edad que Scott cuando perdió la vida, una coincidencia que lo llevó a pensar en lo joven que era su papá cuando murió.

“Por suerte, tengo algo de tiempo”, dijo el oriundo de Staten Island. “Sinceramente, este año es mucho más difícil que en mucho tiempo porque tengo a Scottie, y ahora tengo la misma edad que tenía mi padre cuando falleció. Así que pienso: ‘¡Madre mía!’”

Pete todavía no decide cómo le contará a su hija lo que ocurrió, pero desea que conozca quién fue su abuelo por medio de fotografías, grabaciones y recuerdos familiares.

“Tengo videos antiguos, fotos y demás, y me entusiasma compartir con ella las historias clásicas que tengo sobre él”, dijo.

El comediante continúa honrando a los socorristas del 11-S

La historia de su padre también mantiene a Davidson cercano a los bomberos, policías, paramédicos y demás socorristas que participaron en las labores de emergencia. Por ello, se ha involucrado en eventos benéficos destinados a apoyar a los sobrevivientes y a las familias de quienes murieron.

Para el actor, reconocer el trabajo de estas personas es una forma de preservar el legado de Scott y agradecer a la comunidad que acompañó a su familia después del atentado.