Laura Flores desmiente que pedirá la eutanasia y muestra su rostro para aclarar su estado de salud

La actriz mexicana Laura Flores rompió el silencio y enseñó su rostro, luego de un video viral en redes sociales en donde supuestamente anunciaba que iba a pedir la eutanasia.

En su cuenta de Instagram, la también cantante y conductora de televisión publicó un reel en donde se puede ver al interior de un avión. Antes del despegue, aprovechó esos minutos para aclarar lo que se difundió en plataformas digitales.

Cabe destacar que el contenido que se viralizó, en el que incluso mostraban el rostro y la voz de la actriz, causó gran preocupación entre sus seguidores por lo que informaba sobre su estado de salud y la decisión que había tomado.

Video viral en donde Laura Flores pide la eutanasia es falso

Laura Flores aclara su estado de salud. Captura de video creado con IA

El video que circula en diversas redes sociales, principalmente en Facebook y TikTok, aparece una imagen de Laura Flores hecha con inteligencia artificial (IA).

En el clip se puede ver cómo manipularon la imagen de la actriz para que luciera visiblemente afectada, con un ojo completamente hinchado, además de los labios partidos y totalmente demacrada.

Asimismo, para darle mayor credibilidad al video, recrearon la voz de Laura Flores para anunciar un mensaje falso sobre su estado de salud.

Voy a hacerme la eutanasia en Canadá. Mi estado de salud actual no es normal y no hay cura para mi sufrimiento. Ya lo hablé con mis hijos y ellos están de acuerdo”, se escucha en el video creado con IA.

La publicación aparece en la cuenta de “La Moovidaa”, en donde incluso ya existen otros vídeos en donde se ven supuestamente las reacciones de sus familiares ante la noticia de Laura y hasta un falso sepelio de la actriz.

La mayoría de los comentarios en esos videos sobre la supuesta enfermedad sin cura de Laura Flores y el rumor de su muerte por medio de la eutanasia, arremeten contra los creadores de la cuenta por publicar noticias falsas.

La actriz enseña su rostro y desmiente su muerte

Laura Flores aclara su estado de salud. Captura de video creado con IA

Ante todo el ruido en las redes por los videos que siguen circulando, la famosa compartió un video en Instagram en donde desmintió el contenido del clip viral.

Flores relató que se encuentra bien de salud y que incluso se encontraba en un vuelo hacia Miami por cuestiones de trabajo.

Yo estoy bien, yo no estoy enferma ni me he muerto”, enfatizó.

La actriz señaló que una vez más circula la noticia falsa sobre su muerte y sobre una supuesta decisión de someterse a la eutanasia.

Aparte me ponen toda morada”, dijo al tiempo que se quitó los lentes oscuros que llevaba puestos para mostrar su rostro real.

Ante los dichos en el clip elaborado con IA, lamentó que se inventen cosas porque es de “gente que no tiene escrúpulos”.

Yo tengo hijos, tengo familia, gente que es allegada, que me quiere y se preocupa, por eso salgo a desmentir”, refirió.

Ante la aclaración, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y le agradecieron por reportarse y desmentir el clip viral.

¿Qué enfermedades padece Laura Flores?

Laura Flores ha enfrentado distintos problemas de salud a lo largo de los últimos años. Entre los más recientes se encuentra la pleuritis, una inflamación de la membrana que recubre los pulmones, además de laringitis, padecimientos que le provocaron dificultades para respirar y problemas con la voz. Tras recibir tratamiento, la actriz informó que logró recuperarse.

En junio de 2026, Flores también tuvo que someterse a una cirugía de emergencia para retirar sus implantes mamarios, debido a que su organismo los estaba rechazando. Ante las especulaciones que surgieron después de la intervención, la actriz aclaró que no padece cáncer.

Laura Flores aclara su estado de salud. @laurafloresmx

Anteriormente, en 2024, Laura Flores sufrió un microinfarto cerebral ocasionado por un coágulo después de un procedimiento de escleroterapia. También ha hablado de problemas digestivos, como gastritis, reflujo y una hernia hiatal, además de una cirugía de rodilla relacionada con osteoartritis.

Pese a estos antecedentes médicos, no existe información que indique que actualmente padezca una enfermedad terminal.

¿Por qué inventan muertes de famosos en redes sociales?

Inventar la muerte de un famoso en redes sociales se ha convertido en una estrategia para llamar la atención y generar contenido viral. Una de las principales razones es la monetización, ya que este tipo de noticias provoca curiosidad, preocupación y morbo, lo que lleva a los usuarios a entrar, comentar y compartir las publicaciones.

En muchos casos, las páginas buscan conseguir grandes cantidades de tráfico para aumentar sus ingresos por publicidad. Un titular como “Murió X famoso” puede generar miles de clics en poco tiempo, incluso cuando la información resulta ser completamente falsa. Una vez que el usuario entra al sitio, el objetivo económico ya se cumplió.

También hay cuentas que recurren a estas publicaciones para ganar seguidores y aumentar su alcance. Las noticias falsas sobre celebridades pueden volverse virales rápidamente y ayudar a que una página consiga una audiencia que después puede aprovechar para otro tipo de contenidos o estrategias comerciales.

Aunque no todos los casos tienen un objetivo económico, estas falsedades pueden causar preocupación entre familiares y seguidores y obligar al propio famoso a desmentir los rumores. Por ello, antes de compartir una supuesta muerte, es importante comprobar la información en medios confiables o en las cuentas oficiales del artista, su familia o sus representantes.

¿Qué es la eutanasia?

La eutanasia es la intervención mediante la cual se provoca de manera intencional la muerte de una persona que padece una enfermedad grave e incurable, generalmente con el objetivo de evitarle sufrimiento. Se realiza bajo condiciones médicas y legales específicas en los países o regiones donde está permitida.

Es un tema que genera un amplio debate médico, legal, ético y social, ya que involucra cuestiones como el derecho de una persona a decidir sobre el final de su vida, el alivio del sufrimiento y los límites de la práctica médica. Su regulación varía considerablemente de un país a otro.