“Look back”, la película del japonés Koredda presentada en Venecia como una oda al manga

El cineasta japonés Hirokazu Koreeda llevó a la Mostra de Venecia “Look Back”, una película que explora el valor de la amistad mientras rinde homenaje al universo del manga. La historia, que compite en el festival, está marcada por cuadernos, plumas y croquis que acompañan el proceso creativo de sus protagonistas.

¿De qué trata “Look back”, película de Hirokazu Koreeda?

Hirokazu Koreeda, cineasta japonés. AGENZIA SINTESI

De acuerdo con AFP, la película, adaptación de un famoso manga, sigue a dos niñas de un pequeño pueblo japonés que sueñan con convertirse en dibujantes de estos cómics nipones. Al principio se ven como rivales, pero con el tiempo terminan trabajando juntas y creando impresionantes historietas.

A lo largo de las estaciones, las dos chicas avanzan en su manera de dibujar, mientras Koreeda muestra con todo lujo de detalles las técnicas que utilizan.

El sonido tiene un papel esencial, especialmente el producido por las plumas y los carboncillos al entrar en contacto con el papel y, posteriormente, por los lápices digitales sobre las pantallas.

El sonido fue muy importante, porque lo usé para explicar cómo su historia iba cambiando”, dijo a la prensa el cineasta japonés, ganador de la Palma de Oro en Cannes por “Una historia de familia” (2018).

Del libro original, escrito por Fujimoto Tatsuki, el elemento visual que más llamó su atención fue la espalda de las chicas mientras dibujan, una imagen que aparece con frecuencia a lo largo de la historia.

En la historieta, se centra en la espalda de estas chicas y simplemente cambia su entorno. Este es quizás el manga más cinematográfico que hizo” el autor, señaló Koreeda.

“Look Back” también tuvo una versión animé en 2024.

Koreeda, lector asiduo de estos cómics

Hirokazu Koreeda, cineasta japonés. Kyodo News

No es la primera vez que el cineasta japonés lleva un manga a la gran pantalla. Ya lo hizo con “Air Doll” (2009) y “Nuestra hermana pequeña” (2015).

Koreeda, lector asiduo de estos cómics, explicó que durante su infancia se decía que no era bueno dedicarse únicamente a leer estos libros.

Crecí leyendo mangas —empezando, por supuesto, por Osamu Tezuka— y me hice adulto con esas historias. Mucha gente ahora considera leer manga igual que leer literatura”, dijo.

El prolífico director, que en mayo compitió por el máximo galardón en Cannes con “Sheep in the box” y ahora participa en Venecia con “Look Back”, es capaz de tener hasta tres películas en la cabeza al mismo tiempo.

Tener dos, explicó, “puede ser bastante saludable porque tienes dos lugares a donde ir con tu mente”.