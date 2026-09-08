Bad Bunny arrasa en los Emmy 2026 con su show del Super Bowl; estos premios ganó

Bad Bunny hizo historia en los Premios Emmy 2026 gracias a su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. La presentación del cantante puertorriqueño obtuvo varias estatuillas durante la primera noche de la ceremonia, entre ellas la de Mejor Especial de Variedades en Vivo.

Bad Bunny gana sus primeros premios Emmy

La victoria representó el primer Emmy en la carrera del llamado Conejo Malo y convirtió su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl más premiado en la historia de estos galardones.

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Antes de subir al escenario del evento deportivo, la elección del reguetonero generó críticas y comentarios divididos. Sin embargo, durante su actuación, el artista respondió con un mensaje en el que destacó la importancia de mantenerse unidos.

“Lo único más poderoso que el odio es el amor”, dijo el reguetonero durante su presentación.

Además del reconocimiento principal, la producción fue premiada por diferentes aspectos técnicos y creativos, como la dirección, dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, diseño de iluminación, dirección técnica y fotografía.

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¿Cómo fue el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX?

Durante aproximadamente 13 minutos, el puertorriqueño presentó un espectáculo que mezcló algunos de sus éxitos con elementos de la cultura latina y referencias a Puerto Rico. Lady Gaga y Ricky Martin también participaron como invitados.

Gracias a sus siete premios Emmy, el concierto se colocó entre los espectáculos de medio tiempo más reconocidos por la Academia de Televisión. También se convirtió en el segundo show del Super Bowl en ganar el premio a Mejor Especial de Variedades en Vivo.

Fotos: AFP/ Prime Video

La primera presentación en conseguir esta distinción fue la de 2022, protagonizada por Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar y 50 Cent.

Otro aspecto que hizo especial la victoria fue que la producción encabezada por Bad Bunny se convirtió en el primer programa en español en obtener el máximo reconocimiento de esta categoría.

Bad Bunny mantiene su racha de éxitos

Meses antes de triunfar en los Emmy, el intérprete consiguió otro logro importante con Debí Tirar Más Fotos, el primer disco completamente en español en ganar el Grammy a Álbum del Año.

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Su presencia también se hizo notar en otra producción premiada. El episodio de apertura de temporada de Saturday Night Live que condujo ganó en la categoría de Mejor Maquillaje para un Programa de Variedades, No Ficción o Telerrealidad.

¿Qué otros artistas ganaron en los Emmy?

Sabrina Carpenter figuró entre las celebridades destacadas de la ceremonia al recibir su primer Emmy como productora ejecutiva e intérprete de The Muppet Show. El programa obtuvo cuatro premios, incluido el de Mejor Especial de Variedades Pregrabado.

En contraste, Taylor Swift no consiguió ninguna estatuilla durante esta primera noche. Su producción Taylor Swift: The Eras Tour, The Final Show competía en cinco categorías, pero no logró llevarse alguno de los reconocimientos.