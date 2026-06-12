Shakira y la polémica del Mundial 2026: filtran prueba que revelaría si usó una doble

Shakira tomó protagonismo en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, no solo por su participación en el show de apertura a la justa deportiva, sino por la polémica que se viralizó, la cual se centró en el cuestionamiento sobre si realmente fue la cantante colombiana quien se presentó en el escenario o si utilizó una doble.

En el show inaugural, previo al partido entre México y Sudáfrica, Shakira apareció como una de las figuras principales, compartiendo escenario con el cantante nigeriano Burna Boy para interpretar "Dai Dai", la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La colombiana apostó por una puesta en escena con bailarines, coreografías y una imagen visual marcada por tonos amarillos y blancos.

La expectativa alrededor de Shakira era especialmente alta porque la cantante tiene una fuerte relación con los Mundiales, sin embargo, la emoción de ver a la colombiana en el escenario poco a poco se opacó por la polémica sobre el supuesto uso de una doble.

Prueba revelaría si Shakira usó una doble en la inauguración del Mundial 2026

Shakira en la inauguración del Mundial 2026. Especial

Luego de la aparición de la cantante junto a Burna Boy en el show, comenzaron a circular videos y comentarios en redes sociales donde algunos usuarios aseguraban que la persona en el escenario no era Shakira.

Las teorías se basaron principalmente en detalles como:

El uso de gafas oscuras durante parte de la actuación.

Supuestos cambios en sus rasgos faciales.

Diferencias en sus movimientos de baile respecto a presentaciones anteriores.

La percepción de algunos espectadores de que hubo playback.

Algunos internautas llegaron a afirmar que una imitadora o doble había ocupado su lugar, sin embargo, ahora en redes se filtró una prueba que revelaría sin en realidad usó una doble durante la inauguración del Mundial 2026 en CDMX.

Una usuaria en X se encargó de un análisis con diversas fotografías que pondría fin a todos los rumores.

De acuerdo con su 'minuciosa investigación', la verdadera Shakira sí estuvo en el Estadio Ciudad de México y eso se puede comprobar por la cicatriz que tiene la colombiana en la frente.

En tanto, sobre su apariencia física, los fans de la cantante señalan que traía unos tenis con suela más alta y posiblemente bajó de peso.

Además, en cuanto a su rostro, consideraron se habría sometido a un tratamiento estético, específicamente de bótox, y ese sería el factor que explicaría la hinchazón y el uso de lentes.

¿Era Shakibecca?

Shakira en la inauguración del Mundial 2026. Especial

En las fotografías que se utilizaron para desmentir el uso de una doble, se ve directamente señalada la cicatriz en la frente de Shakira, pero lo que también llama la atención es la última imagen en donde se ve a Shakibecca, la mujer famosa que imita a la colombiana.

Realmente, esa última foto también desmiente que haya sido Shakibecca la que se presentó en la inauguración del Mundial 2026 en la CDMX, pues en la comparativa no se parece en nada.

Hablar de Shakibecca es sumergirse en la polémica, pues la imitadora siempre está bajo el ‘ojo del huracán’ por sus constantes apariciones públicas.

La discusión no gira únicamente por su parecido físico, sino por la percepción de algunos fans de que en ocasiones busca ocupar el lugar de la cantante original.

La controversia más reciente surgió tras una presentación de Shakibecca en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, donde interpretó canciones asociadas con Shakira, incluyendo material relacionado con el ambiente mundialista. Algunos usuarios criticaron que utilizara elementos visuales del Mundial y una imagen muy cercana a la de la artista colombiana.

El principal cuestionamiento a la imitadora es que mantiene una imagen, vestuario, maquillaje y movimientos inspirados casi completamente en la barranquillera, lo que apuntan algunos como una ‘obsesión’.

Más allá de la polémica

Después de su participación en la inauguración del Mundial 2026, Shakira continuará enfocada en su “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, la gira que acompaña su más reciente etapa musical y que se ha convertido en uno de los proyectos más importantes de su carrera.

La cantante tiene programadas nuevas fechas internacionales, incluyendo una nueva etapa en Estados Unidos durante el verano de 2026, por lo que su aparición en el Mundial funciona como un escaparate global para conectar con millones de seguidores.