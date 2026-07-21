HBO Max narrará los crímenes de La Mataviejitas en una serie de televisión 

Persecución, obsesión y puntos ciegos coinciden en el thriller psicológico Mataviejitas, la próxima serie de HBO Max. Inspirada en un caso real, la emisión estará protagonizada por Maya Hermosillo y Mónica Jiménez, en la que los temores, los prejuicios y las fracturas personales y sociales también tendrán cabida.

Mataviejitas contará con la dirección y visión creativa de Humberto Hinojosa (Luis Miguel: La serie, Las viudas de los jueves y La cabeza de Joaquín Murrieta), además de J.M. Cravioto (Mexican Gangster, Diablero y El Chapo) como codirector.

“Para mí, siempre ha sido muy importante contar historias que, de alguna manera, formen parte de la memoria colectiva y de la cultura pop de la Ciudad de México. Como chilango, crecí rodeado de estos relatos y siempre me ha emocionado llevarlos a la pantalla desde una mirada profundamente mexicana.

“Mataviejitas es una historia que sólo pudo haber ocurrido aquí, con una identidad, un lenguaje y una sensibilidad propios. El proceso junto a HBO ha sido extraordinario; desde el desarrollo hasta el inicio del rodaje ha existido una enorme confianza, un diálogo creativo constante y un verdadero trabajo en equipo que nos permitió preparar cada aspecto de la serie con muchísimo rigor”, compartió Humberto Hinojosa, director de la serie, en un comunicado.

Por su parte, Mariano César, head de Contenidos de Entretenimiento General de Warner Bros. Discovery para América Latina y US Hispanic, comentó que la serie, aún sin fecha de estreno, combinará suspenso y la tensión de un thriller criminal con una identidad marcadamente mexicana que atraviesa toda la historia.

La actriz Mónica Jiménez HBO Max

“A eso se suma un elenco extraordinario y un equipo creativo que abrazó el proyecto con enorme pasión y sensibilidad. Esa combinación de una historia potente y un talento excepcional nos hace confiar en que conectará con el público dentro y fuera de la región”, subrayó el ejecutivo. La plataforma de streaming continúa apostando por producciones latinas.

El elenco principal está formado por Mónica Jiménez y Mayra Hermosillo.

¿Quién era la Mataviejitas?

Es una asesina serial mexicana que azotó a la CDMX entre finales de los años 90 del siglo pasado e inicios de 2006. Juana Barraza Samperio fue detenida el 25 de enero de 2006 al intentar huir de la casa de quien fuera su última víctima: Ana María de los Reyes Alfaro, de 89 años.

Durante años las autoridades mexicanas minimizaron el hecho y atribuían a una ola sensacionalista de los medios de aquel entonces por tratar de enfocarse en un asesino serial. Debido a la poca información que salía y a testigos de las víctimas, se pensaba que era un hombre corpulento vestido de mujer y hasta que podría ser un travesti, por lo que se buscaba a la persona entre trabajadoras sexuales.

Testigos lo describían como una persona alta con cabello teñido de rubio y facciones duras en el rostro. Incluso, fue hasta la detención de aquel 25 de enero que se supo que en realidad se trataba de una mujer. Barraza Samperio, en ese entonces de 48 años, dijo haber asesinado a De los Reyes Alfaro con un estetoscopio y a otras tres mujeres más, pero no de otros 10 más.

Mayra Hermosillo forma parte del elenco. HBO Max

La mataviejitas ingresaba a la casa de las víctimas bajo el discurso de ofrecerles una ayuda del gobierno y se identificaba con una tarjeta como trabajadora social. En su declaración durante el juicio, Barraza expresó que los asesinatos se debían al rencor acumulado hacia su madre.

“Odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrató, me pegaba y siempre me maldecía, un día me regaló con un señor grande y yo fui abusada, por eso odiaba a las señoras, yo sé que no es excusa, no merezco perdón ni de Dios ni de nadie, pero ya lo hice.”

La mujer fue sentenciada dos años después, el 31 de marzo, a 759 años de prisión y se encuentra en la cárcel de Santa Martha Acatitla, de la Ciudad de México. Su caso, incluso antes de saber de quién se trataba, ha sido llevado a la televisión en varias ocasiones. Hace un par de años María José Cuevas realizó un documental sobre ella, nominado al Ariel.

La cantante Amandititita realizó una canción con su nombre.