Hermanos Ilabaca, del Tangananica, de 31 Minutos, a dar un mensaje de amor en tiempos de locura

La incertidumbre que atraviesa Chile, la polarización política y una sensación de desgaste social terminaron por marcar el rumbo del segundo álbum de Hermanos Ilabaca (ambos miembros de 31 minutos, ahora como proyecto alterno). Felipe Ilabaca explicó que, lejos de ignorar ese contexto, decidió convertirlo en el punto de partida de un próximo disco que busca recuperar aquello que, considera, hoy parece perder valor: los afectos, las relaciones duraderas y el sentido de comunidad.

"Estamos viviendo un mundo bastante convulso. No somos indiferentes a lo que ha estado pasando durante todo este tiempo. (...) Todas esas cosas afectan tanto que nosotros reaccionamos de la manera inversa y quisimos hacer una canción que tuviera amor, mucho amor".

El sencillo Verdadero Amor, ya disponible en plataformas, nació precisamente desde esa idea. Compuesta junto a su hermano Pablo frente al océano Pacífico, la canción no plantea una visión idealizada de las relaciones, sino una reflexión sobre la dificultad de sostenerlas en una época donde todo parece sustituible.

"Vivimos en una era donde todo es desechable. Un secador de pelo dura seis meses y hay que botarlo. También las relaciones humanas son desechables. Las canciones son desechables. La gente las escucha y las bota. Es como si estuviéramos viviendo la era de las papas fritas. Una canción que hablara de una relación madura, que pasa por crisis, pero que se contara desde el punto de vista de la lucha y de sostenerse a pesar de los embates, me parece un enfoque necesario en tiempos donde es más fácil botar las cosas que pelear por ellas”, sostuvo Felipe en entrevista.

Para Ilabaca, ese sentimiento también encuentra explicación en el momento que vive Chile. Durante la conversación, el músico cuestionó el rumbo político del país y advirtió que la discusión pública ha relegado aspectos que considera fundamentales para construir identidad, como la cultura y la educación.

Sebastian Utreras

"Llegó la ultraderecha a gobernar a Chile y eso, para mí, es la alarma de una crisis que está comenzando. Estamos bajo una mirada muy tecnocrática, donde todo lo que surta dinero inmediato es válido. Pero las cosas que son consideradas importantes para la identidad de un pueblo, como la cultura o la educación, no son relevantes en este momento en nuestro país. No somos datos, somos seres humanos”, criticó.

Ese contexto también los llevó a replantear la manera de hacer música. Aunque reconoce que la industria privilegia los lanzamientos inmediatos, Hermanos Ilabaca decidió construir un álbum completo, convencidos de que una colección de canciones todavía puede funcionar como una obra con un discurso propio.

"Me gusta pensar que lo que hacemos está hecho para que dure largo tiempo, para que no sea desechable. Para el que quiera un sencillo, tenemos sencillo. Pero el que quiera profundizar en nuestra música, vamos a editar un álbum, un LP. Si eso no es contracorriente, no sé lo que es”, dijo.

Más allá del sonido, el disco también representa una nueva etapa para los hermanos. Después de años compartiendo escenario en proyectos colectivos como Chancho en Piedra y 31 minutos, ahora buscan hablar desde una experiencia más íntima, donde el vínculo familiar se convierte en el eje de su propuesta artística.

"Hermanos Ilabaca estamos explorando una experiencia de familia. Estamos trabajando como dúo de hermanos precisamente frente a un mundo que tiende a disgregarse. Insistir en ello y escribir desde ahí es nuestro manifiesto".

Bajo esa lógica, el álbum termina convirtiéndose en una defensa de la identidad latinoamericana y de la posibilidad de que la música siga funcionando como un espacio para encontrarse. En tiempos marcados por la prisa y la fragmentación, Ilabaca sostuvo que, antes que ofrecer respuestas, sus canciones buscan recordar la importancia de seguir construyendo lazos.

Cortesía Hermanos Ilabaca

"El mensaje más importante es entregar un mensaje de amor en tiempos de locura. Creemos que la música puede ser terapéutica. Lo hacemos con respeto y con humildad, desde donde creemos que puede transformarse en un aporte. Creo que eso es lo que une el disco”, concluyó.