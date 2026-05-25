Después de varios años en los que su separación de Gerard Piqué estuvo presente tanto en entrevistas como en sus canciones, Shakira volvió a hablar del exfutbolista.

En una entrevista con The Times de Londres, la cantante colombiana habló sobre cómo cambió su vida después de la ruptura y reconoció que, pese a todo lo que vivieron, sigue sintiendo agradecimiento hacia el padre de sus hijos.

“Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos”, comentó la artista.

Shakira y Piqué estuvieron juntos durante más de diez años y formaron una de las parejas más conocidas del entretenimiento y el deporte. Juntos tuvieron a Milan y Sasha, quienes actualmente son la prioridad de la cantante.

Shakira sorprende en entrevista al expresar “gratitud” hacia Gerard Piqué IG shakiraandpique

Shakira recordó cómo vivió la separación

Durante la entrevista, Shakira habló del impacto emocional que tuvo el final de su relación con Gerard Piqué. La cantante confesó que una de las cosas más difíciles fue ver cómo se rompía la idea de familia que había construido durante años.

“Vi la disolución de mi familia, la familia que soñaba conservar para siempre”, explicó.

Tras la separación en 2022, la colombiana atravesó una etapa muy mediática. Además de la atención constante sobre su vida personal, también lanzó canciones como “Monotonía”, “TQG” y la sesión con Bizarrap, temas que muchos relacionaron directamente con su ruptura.

Aunque en ese momento sus canciones mostraban enojo, tristeza y decepción, ahora Shakira asegura que también aprendió mucho de esa experiencia.

La cantante comentó que el dolor terminó ayudándola a descubrir una fortaleza que no conocía y a valorar más el apoyo de las personas cercanas.

Shakira sorprende en entrevista al expresar “gratitud” hacia Gerard Piqué IG shakira

La relación entre Shakira y Piqué sigue ligada a sus hijos

A pesar de la separación y de toda la atención mediática que hubo alrededor del tema, Shakira dejó claro que Gerard Piqué sigue siendo una persona importante en su vida por el vínculo que comparten como padres.

Actualmente, Milan y Sasha viven con la cantante en Miami, donde Shakira ha reconstruido gran parte de su rutina después de dejar Barcelona.

Aunque la relación entre ambos ha pasado por momentos complicados desde la ruptura, las recientes declaraciones de la colombiana muestran una etapa mucho más calmada respecto a todo lo que ocurrió entre ellos.

La cantante asegura que no busca una relación

Actualmente, Shakira dice estar completamente enfocada en sus hijos y en su trabajo.

Durante la charla, dejó claro que no tiene interés en comenzar una nueva relación sentimental porque siente que su vida está centrada en otras cosas.

“Por ahora, nada de romance”, declaró.

En los últimos años, la artista retomó con fuerza su carrera musical, lanzó nueva música y volvió a los escenarios después de uno de los periodos más difíciles de su vida personal.

También explicó que disfruta mucho más de su independencia y del tiempo que pasa sola.

“Mis hijos son mi prioridad. Y mi carrera”, comentó.

Shakira sorprende en entrevista al expresar “gratitud” hacia Gerard Piqué IG shakira

Shakira vive una nueva etapa profesional

Después de la separación con Gerard Piqué, la carrera de Shakira tomó un nuevo impulso. Sus canciones volvieron a dominar plataformas digitales y varias de ellas se convirtieron en algunos de los mayores éxitos de su trayectoria reciente.

Además, la cantante ha mantenido una agenda llena de proyectos, colaboraciones y presentaciones.

En medio de todo eso, la artista asegura que actualmente se siente más conectada que nunca con su trabajo.

“Estoy enamorada de mi carrera como nunca antes”, explicó durante la entrevista.

Aunque durante mucho tiempo la conversación alrededor de Shakira estuvo enfocada en su relación con Piqué, ahora la cantante parece más concentrada en su vida familiar, su música y los proyectos que vienen para los próximos meses.