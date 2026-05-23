Shakira estrena el video de “Dai Dai”, canción oficial del Mundial: ¡Aparecen Messi y Santi Gimenez!

La reina de los mundiales está de regreso. La cantante colombiana Shakira volvió a encender la pasión de la justa máxima al estrenar el videoclip oficial de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026. El lanzamiento llega apenas una semana después de que se revelara el audio del tema, desatando la locura total entre los amantes del futbol y los fieles seguidores de la barranquillera.

La producción audiovisual destaca por su desbordante energía, espectaculares coreografías y constantes guiños a la cultura del balompié internacional. Fiel a su costumbre, la artista logra plasmar la fiesta y la unión global que representa la Copa del Mundo, reviviendo la vibrante esencia que en su momento consagró a éxitos históricos como el "Waka Waka".

Messi y Santi Gimenez protagonizan el video de Shakira

El videoclip ha causado un impacto inmediato gracias a la aparición de grandes figuras de la élite del futbol. Entre los rostros más destacados sobresale el astro argentino Lionel Messi, acompañado por el delantero de la Selección Mexicana, Santiago Gimenez, además de diversas leyendas del balompié mundial que engalanan las escenas con su presencia.

Para esta aventura musical rumbo al torneo que albergarán de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá, la colombiana unió fuerzas con el cantante nigeriano Burna Boy. El tema fusiona de manera perfecta ritmos latinos y africanos, logrando un sonido global diseñado para conectar con aficionados de todas las culturas y generaciones.

La reina indiscutible de las Copas del Mundo

Con el debut de “Dai Dai”, Shakira reafirma su estatus como el amuleto musical definitivo de los torneos de la FIFA. Este lanzamiento marca su regreso triunfal a la escena mundialista, tras haber dejado una huella imborrable con "Hips Don't Lie" (Alemania 2006), el icónico "Waka Waka" (Sudáfrica 2010) y "La La La" (Brasil 2014).

El videoclip ya acumula millones de reproducciones y domina las tendencias en redes sociales, consolidándose desde ahora como la banda sonora oficial que acompañará el camino hacia la gran fiesta del futbol en Norteamérica.