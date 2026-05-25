¿Venta o disputa familiar? Sylvia Pasquel aclara qué pasará con la mansión de Silvia Pinal

La histórica mansión de Silvia Pinal volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que Sylvia Pasquel rompiera el silencio y aclarará qué sucederá realmente con la emblemática propiedad ubicada en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México.

¿Qué está pasando con la familia Pinal?

Durante un reciente encuentro con la prensa, la actriz habló sin filtros sobre los rumores que han circulado alrededor de la herencia de su madre y de la supuesta mala relación entre los integrantes de la familia Pinal.

Con su característico sentido del humor, Sylvia dejó claro que muchas versiones han sido exageradas por los medios y negó que exista una guerra familiar por la casa.

La actriz negó que exista una fuerte pelea entre los hermanos Pinal. Archivo

Aunque reconoció que, como ocurre en cualquier familia, sí existen diferencias y periodos de distanciamiento. La actriz explicó que eso no significa que haya rupturas irreparables entre ella y sus hermanos, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán.

En las familias siempre pasan esas cosas y más en la nuestra, donde todos estamos trabajando, viajando y fuera de casa”, explicó.

¿Qué pasará con la mansión de Silvia Pinal?

Lo que más llamó la atención fue la confirmación sobre el futuro de la famosa residencia de Silvia Pinal, considerada una de las propiedades más icónicas del espectáculo mexicano.

La actriz reveló que la casa sí será vendida, pues desde hace tiempo la familia ya había contemplado esa posibilidad debido al enorme costo de mantenimiento que representa.

“Es una casa muy grande y gasta muchísimo”, comentó.

Sylvia Pasquel aseguró que mantener la residencia resulta muy costoso. Archivo

¿Por qué venderán la mansión de Silvia Pinal?

Sylvia explicó que no existe la posibilidad de vender únicamente una parte del inmueble, ya que legalmente tendría que comercializarse completa. Además, dejó claro que ella no está interesada en comprar la propiedad para conservarla.

¿Con qué ojos, divina tuerta?”, respondió con humor cuando le preguntaron si pensaba adquirirla.

La actriz aclaró que ella no piensa comprar la casa familiar. FB Mexico City Modern

La actriz también aclaró que continuará viviendo en su propia casa dentro del mismo terreno, ya que desde hace años se realizó un esquema de condominio que permite que cada integrante tenga su espacio independiente.

Yo me fui a vivir ahí porque mi mamá me lo pidió, no porque anduviera mendigando una casa”, puntualizó.

¿Cuánto cuesta la mansión de Silvia Pinal?

La residencia de Jardines del Pedregal no es cualquier inmueble. La propiedad fue diseñada en la década de los 50 por el arquitecto Manuel Rosen Morrison y es considerada una joya arquitectónica del modernismo mexicano.

Construida sobre roca volcánica y rodeada de enormes jardines, la mansión se convirtió durante décadas en símbolo de elegancia, glamour y poder dentro del espectáculo nacional.

El inmueble fue escenario de películas clásicas del cine mexicano. FB Mexico City Modern

Además de su valor arquitectónico, la casa guarda una enorme carga sentimental y artística. Ahí vivió gran parte de su vida Silvia Pinal y también fue escenario de producciones clásicas del cine mexicano como 'María Isabel'.

Uno de los tesoros más importantes de la propiedad es el famoso retrato pintado por Diego Rivera en 1955, obra que actualmente está protegida como patrimonio cultural y no puede venderse.

La propiedad alberga un famoso retrato de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera. Foto: Instagram @silvia.pinal.h

Aunque todavía no existe una cifra oficial sobre la venta, distintas versiones señalan que el inmueble podría alcanzar un valor de entre 65 y 150 millones de pesos debido a su ubicación, tamaño e importancia histórica.