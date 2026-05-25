AMAs 2026: artistas que se presentarán EN VIVO; Karol G, Maluma, KATSEYE y más

Los AMAs 2026 volverán a reunir a algunas de las figuras más populares de la industria musical en una ceremonia que promete shows en vivo, premios y momentos que darán de qué hablar entre los fans. Como ocurre cada año, el evento busca destacar a los artistas más escuchados y reconocidos por el público, además de ofrecer presentaciones especiales durante la gala.

A pocos de que se realice la ceremonia, los organizadores compartieron la lista oficial de cantantes y agrupaciones que formarán parte del espectáculo musical. Entre los nombres que más han llamado la atención aparecen artistas de distintos géneros, aunque también sorprendió que BTS no fuera incluido en las actuaciones confirmadas pese a los rumores que circulaban en redes sociales.

Especial

Los artistas confirmados para presentarse en los AMAs 2026

La edición de este año contará con actuaciones de intérpretes internacionales que buscarán encender el escenario durante la entrega de premios. Entre los más mediáticos destacan KAROL G y Twenty One Pilots, quienes forman parte de una lista diversa que mezcla pop, rap, country y música latina.

Los artistas confirmados son:

Billy Idol

Busta Rhymes

Hootie & the Blowfish

KAROL G

KATSEYE

Keith Urban

Maluma

New Kids on the Block

Riley Green

SOMBR

Teddy Swims

Teyana Taylor

The Pussycat Dolls

Twenty One Pilots

¿BTS también dará una presentación en los AMAs 2026?

Desde que se anunció que BTS será uno de los invitados a los AMAs 2026, varios seguidores del K-pop aseguraban que el grupo podría regresar a los escenarios de los American Music Awards con un performance especial. Las especulaciones crecieron rápidamente en redes sociales y provocaron entusiasmo entre sus fans.

No obstante, tras darse a conocer la lista oficial de participantes, quedó confirmado que la agrupación surcoreana no realizará ninguna presentación en esta edición de los premios. Hasta el momento, no se ha anunciado otro tipo de participación relacionada con el grupo.

Además de las actuaciones musicales, los American Music Awards suelen convertirse en tendencia por las premiaciones, los invitados y las sorpresas que ocurren durante la noche. La ceremonia destaca porque los ganadores son elegidos mediante votos del público, lo que aumenta la interacción de los fanáticos con el evento.

¿Cuándo serán los American Music Awards 2026?

La ceremonia de los American Music Awards 2026 se llevará a cabo este 25 de mayo en Las Vegas y comenzará a las 6:00 PM, hora del centro de México. Los nominados ya fueron anunciados previamente y las votaciones cerraron hace algunos días, por lo que todo está listo para conocer a los ganadores.

En México se podrá seguir la transmisión a través de Paramount Plus.