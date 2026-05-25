Tom Hanks estrena documental sobre la Segunda Guerra Mundial en History Channel

Tom Hanks es recordado por películas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, como Saving Private Ryan y la serie Band of Brothers.

Con esta cercanía al tema, el actor vuelve ahora como productor, presentador y narrador del documental “La Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks”, que será transmitido por History Channel.

El documental de Tom Hanks que revela imágenes inéditas de la Segunda Guerra Mundial IG

¿De qué trata “La Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks”?

La serie documental explora los principales acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Gran parte del material nunca se había mostrado públicamente y presenta imágenes restauradas y audios históricos que permiten revivir el conflicto con un nivel distinto de cercanía.

Hay una enorme cantidad de material que nunca vimos. No solo hay escenas nuevas, literalmente nuevo material en celuloide y nuevas imágenes, sino que además están mucho más integradas en el contexto de su tiempo. Es una forma de narrar visualmente que ya no se limita a contar. Ahora muestra lo que pasó. Y eso es enorme.

De acuerdo con History Channel, el proyecto fue concebido como “una reinterpretación definitiva” de la guerra para las nuevas generaciones. La producción también analiza el ascenso del fascismo en Europa, las operaciones militares más importantes y las consecuencias políticas que redefinieron al mundo moderno.

Todo lo que se sabe del documental de Tom Hanks

La producción se estrenó este 25 de mayo de 2026 como parte de la programación especial del Memorial Day en Estados Unidos y ya comenzó a generar conversación entre fanáticos de la historia y seguidores del actor de Saving Private Ryan.

“La Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks” contará con un total de 20 episodios de aproximadamente 44 minutos cada uno. La serie tendrá distribución internacional en más de 200 territorios y será traducida a decenas de idiomas.

El estreno contará con una estrategia de transmisión por etapas: los primeros ocho episodios estarán disponibles desde el lunes 25 de mayo y permanecerán al aire hasta el inicio del Mundial de Futbol. La segunda parte llegará después de que concluya el torneo.

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¿Quiénes participan en el documental “La Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks”?

La producción destaca por el acceso a materiales inéditos, entre ellos audios históricos restaurados, cintas originales en celuloide y testimonios exclusivos. Además, reúne la participación de reconocidos historiadores internacionales como Antony Beevor, Saul David, Simon Sebag Montefiore y el ganador del Pulitzer Jon Meacham.

El proyecto también cuenta con el respaldo de The National WWII Museum y la producción ejecutiva de Gary Goetzman junto a Tom Hanks, en colaboración con Nutopia y A+E Factual Studios Group, con el objetivo de establecer un nuevo referente técnico y narrativo en los documentales de gran formato.

El documental de Tom Hanks que revela imágenes inéditas de la Segunda Guerra Mundial Canva

Tom Hanks y su conexión con las historias bélicas

No es la primera vez que el actor estadounidense aborda relatos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de su carrera ha participado en producciones como Saving Private Ryan, Band of Brothers, The Pacific y Masters of the Air.

En una entrevista retomada por People, el actor explicó que durante su infancia escuchó constantemente referencias a la guerra, debido a que la generación de sus padres vivió directamente el conflicto.

“Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial sobre el mundo y mi propia familia nunca pasaron desapercibidas para mí”.

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Esa cercanía despertó su interés por preservar las historias de quienes participaron en la guerra.

Con esta nueva producción, Tom Hanks reafirma su interés por retratar episodios históricos que marcaron al mundo. La serie apuesta por una narrativa visual más inmersiva y por materiales inéditos que buscan ofrecer una mirada distinta sobre uno de los conflictos más importantes del siglo XX.