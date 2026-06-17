Shakira y Manuel García-Rulfo aparecieron juntos recientemente en Hollywood y las imágenes ya comenzaron a circular en medios.

La cantante colombiana y el actor mexicano fueron fotografiados en The Sunset Tower Hotel, uno de los lugares más frecuentados por celebridades en West Hollywood. Aunque ninguno de los dos ha explicado el motivo de la reunión, las fotografías fueron suficientes para que comenzaran las especulaciones sobre una posible relación sentimental.

Por ahora no existe ninguna confirmación oficial y tampoco han hecho declaraciones públicas sobre el tema.

¿Hay romance? Shakira aparece junto a Manuel García-Rulfo en Los Ángeles Especial

Las fotos que pusieron a Shakira y Manuel García-Rulfo bajo los reflectores

Las imágenes muestran a ambos compartiendo tiempo en un ambiente relajado dentro del hotel. Sin embargo, las fotografías no revelan mucho más allá de que coincidieron en el mismo lugar.

Aun así, el encuentro llamó la atención porque ocurre en un momento importante para ambos artistas.

Por un lado, Shakira se encuentra recorriendo distintos países con su gira Las Mujeres Ya No Lloran, una de las etapas más exitosas de su carrera. Por el otro, Manuel García-Rulfo sigue ganando reconocimiento internacional gracias a su papel de Mickey Haller en The Lincoln Lawyer, una de las series más populares de Netflix.

El actor mexicano había sido relacionado con Audrey McGraw

Los rumores también han generado preguntas sobre la situación sentimental de Manuel García-Rulfo.

Durante los últimos años, diversos medios estadounidenses relacionaron al actor con Audrey McGraw, hija de los cantantes de música country Tim McGraw y Faith Hill.

Las versiones surgieron después de que ambos fueran vistos juntos en varias ocasiones durante 2024, especialmente en Nueva York y en distintos eventos sociales. Aunque nunca hicieron oficial su relación, las apariciones constantes alimentaron la idea de que mantenían un romance.

Hasta el momento tampoco existe información pública que confirme una ruptura entre García-Rulfo y Audrey McGraw.

Como suele ocurrir con el actor mexicano, los detalles sobre su vida privada son escasos. A lo largo de su carrera ha preferido mantener sus relaciones lejos de las cámaras y rara vez habla sobre temas personales durante entrevistas.

¿Hay romance? Shakira aparece junto a Manuel García-Rulfo en Los Ángeles IG manu_rulfo

La vida amorosa de Shakira después de Gerard Piqué

Desde su separación de Gerard Piqué en 2022, la vida sentimental de Shakira se ha convertido en un tema que genera interés constante entre sus seguidores.

La historia entre la cantante y el exfutbolista comenzó en 2010, después de coincidir durante el Mundial de Sudáfrica. Durante más de una década formaron una de las parejas más conocidas del entretenimiento y el deporte.

Juntos tuvieron a sus hijos Milan y Sasha, y permanecieron unidos hasta que anunciaron oficialmente su separación en junio de 2022.

Tras el fin de la relación, el nombre de Shakira ha sido vinculado con varias celebridades internacionales. Entre ellas aparecen el actor Tom Cruise, el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton y el jugador de la NBA Jimmy Butler.

Sin embargo, ninguno de esos romances llegó a confirmarse.

En la mayoría de los casos, las versiones surgieron a partir de encuentros públicos, fotografías o coincidencias en eventos sociales.

Mientras tanto, la artista colombiana ha mantenido el foco en su carrera musical, lanzando nueva música y llevando su gira a distintos escenarios alrededor del mundo.

¿Hay romance? Shakira aparece junto a Manuel García-Rulfo en Los Ángeles IG shakira

Manuel García-Rulfo vive uno de los mejores momentos de su carrera

Originario de Guadalajara, Jalisco, Manuel García-Rulfo se ha convertido en una de las figuras mexicanas con mayor presencia en Hollywood durante los últimos años.

Aunque ya había participado en producciones importantes como The Magnificent Seven, fue su trabajo al frente de The Lincoln Lawyer lo que le permitió llegar a una audiencia global.

Además, recientemente protagonizó la adaptación de Pedro Páramo para Netflix, uno de los proyectos mexicanos más comentados de la plataforma.

Pese a la creciente atención mediática que ha recibido, el actor continúa manteniendo un perfil discreto fuera de la pantalla.