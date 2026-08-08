Shanik Berman reconoce su error tras fuerte comentario contra Memo Schutz

Shanik Berman decidió ofrecer una disculpa pública a Memo Schutz después de insultarlo durante la gala de La Casa de los Famosos. La conductora reconoció que se equivocó al utilizar una grosería contra el comentarista deportivo y aseguró que no debió hacerlo.

Durante su programa Shanik en Fórmula, la periodista retomó lo ocurrido y habló directamente sobre el momento que generó reacciones entre los seguidores del reality.

¿Qué pasó entre Shanik Berman y Memo Schutz?

A través de su programa, Shanik Berman reconoció que había cometido un error al referirse a Memo Schutz con una grosería durante la gala de La Casa de los Famosos.

La conductora decidió ofrecer una disculpa pública al comentarista deportivo y admitió que no debió expresarse de esa manera.

“Quiero pedirle perdón de rodillas a Memo Schutz, por esta brutalidad que dije ayer, en La Casa de los Famosos, en la gala”.

Con estas palabras, Shanik dejó claro que se arrepintió de lo ocurrido y aprovechó su espacio para reconocer públicamente su error.

¿Por qué Shanik Berman insultó a Memo Schutz?

El momento que provocó la molestia de Shanik Berman ocurrió durante la gala de nominación de La Casa de los Famosos, cuando Memo Schutz realizó su nominación y explicó las razones detrás de su decisión.

La conductora manifestó su desacuerdo con la manera en que el comentarista deportivo tomó su decisión. Durante la gala, Shanik expresó su sorpresa y cuestionó a Memo por su postura.

“Memo Schutz, no puedo creer que seas comentarista de deportes. No entiendes nada”.

La situación escaló y fue entonces cuando Shanik utilizó una grosería para referirse al comentarista, algo de lo que posteriormente se arrepintió.

Shanik recuerda su promesa de no decir groserías

Además de ofrecerle una disculpa a Memo Schutz, Shanik Berman recordó que durante su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos había asegurado que no diría ninguna grosería.

Por ello, durante su programa retomó algunas imágenes de aquella etapa y reconoció que sus propias palabras terminaron contradiciendo aquella promesa.

La conductora, quien se encontraba acompañada de Mariana Ochoa, dejó claro que debió controlar su reacción y evitar el insulto.

Shanik Berman se disculpa con Memo Schutz tras insultarlo en La Casa de los Famosos Foto: Cuartoscuro.com / Andrea Murcia Monsivais

Hasta el momento, Shanik Berman ya reconoció públicamente su error y ofreció una disculpa a Memo Schutz por lo ocurrido durante la gala.