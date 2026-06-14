Shakibecca responde si Shakira tuvo una doble en la inauguración del Mundial 2026

Shakira volvió a acaparar la atención tras su participación en la inauguración del Mundial 2026, pero esta vez por una polémica inesperada. En redes sociales comenzaron a circular teorías que aseguraban que la artista colombiana no habría estado en todo momento sobre el escenario y que una doble habría ocupado su lugar durante parte del espectáculo.

La versión tomó fuerza entre algunos usuarios que afirmaban notar diferencias en la apariencia de la cantante durante su actuación. Conforme el rumor se expandió, el nombre de una conocida imitadora de Shakira comenzó a aparecer en las publicaciones.

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¿Shakibecca reemplazó a Shakira en el Mundial 2026?

Ante la ola de especulaciones, Rebeca Maiellano, mejor conocida como Shakibecca, decidió aclarar si tuvo alguna participación en el espectáculo inaugural de la Copa del Mundo.

La creadora de contenido venezolana, famosa por su parecido físico con Shakira, utilizó sus redes sociales para negar que hubiera reemplazado a la cantante durante la ceremonia celebrada en el Estadio Ciudad de México.

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A través de una historia de Instagram, Shakibecca respondió a quienes aseguraban que ella había sido la supuesta doble:

“Dejen su vacilación que yo estaba viendo a Shakira en el (hotel) St. Regis con mis amigos, no manchen”.

Con ese mensaje, la imitadora dejó claro que no formó parte del espectáculo y que, al igual que miles de personas, siguió la participación de la colombiana como espectadora.

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Además de su declaración, la influencer compartió un video en el que aparece dentro de un restaurante mientras se desarrollaban las conversaciones sobre la supuesta sustitución de Shakira.

Posteriormente publicó otro mensaje para insistir en que nunca estuvo involucrada en el show del Mundial 2026:

“Sí, sí estuve en la inauguración, pero viéndola desde Paseo de la Reforma”.

Las publicaciones fueron interpretadas por sus seguidores como una respuesta definitiva a los rumores que la señalaban como la mujer que habría aparecido en lugar de la intérprete de "Dai Dai".

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¿Por qué surgió la teoría sobre una doble de Shakira?

Todo comenzó después de la ceremonia inaugural realizada el 11 de junio, cuando algunos usuarios comentaron que la cantante lucía diferente a como suele aparecer en sus conciertos y eventos públicos.

Durante el espectáculo, Shakira interpretó el tema oficial del Mundial 2026 junto a Burna Boy. Para la ocasión vistió una blusa amarilla, una falda en tonos blanco y morado, además de lentes oscuros rectangulares.

Shakira en la inauguración del Mundial de Norteamérica. REUTERS

Las diferencias señaladas por algunos internautas fueron suficientes para que comenzaran las especulaciones sobre una posible doble, una teoría que rápidamente se volvió tendencia en distintas plataformas.

Mientras la conversación crecía en redes sociales, la cantante colombiana optó por no pronunciarse sobre las versiones relacionadas con una supuesta doble durante el evento.

Foto: Especial

En cambio, utilizó sus perfiles para compartir mensajes relacionados con el Mundial 2026 y el significado de esta edición del torneo.

“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y se una fuente de alegría y unión para todos en el mundo”.

Además, compartió fotografías junto a otros artistas que participaron en el espectáculo inaugural, entre ellos Burna Boy, J Balvin y Danny Ocean.