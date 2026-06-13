"No desmeriten su trabajo": bailarines hablan sobre la doble de Shakira en el Mundial 2026 de México

La inauguración del Mundial 2026 dejó momentos que rápidamente se volvieron tendencia. Uno de ellos fue la participación de Shakira, quien encabezó uno de los números musicales más comentados de la ceremonia celebrada en el Estadio Ciudad de México.

Sin embargo, lo que parecía ser una noche de celebración terminó generando un intenso debate en plataformas digitales.

Poco después de la transmisión del evento, comenzaron a aparecer comentarios de usuarios que aseguraban que la artista colombiana lucía diferente sobre el escenario. Algunas personas incluso llegaron a plantear la teoría de que quien se presentó no era realmente la intérprete de éxitos como "Hips Don't Lie" o "Waka Waka".

Las publicaciones se multiplicaron rápidamente. Mientras algunos usuarios afirmaban que la cantante no parecía ser la misma de siempre, otros defendían que las imágenes podían haberse visto afectadas por los ángulos de las cámaras, la iluminación o la calidad de la transmisión.

La conversación tomó fuerza durante varias horas y el nombre de Shakira volvió a colocarse entre las principales tendencias.

Bailarines que participaron en el show responden a la polémica

Ante la cantidad de especulaciones, algunos de los bailarines que formaron parte del espectáculo decidieron hablar públicamente para poner fin a los rumores.

A través de redes sociales, varios integrantes del elenco aseguraron que efectivamente compartieron escenario con la cantante colombiana y que no existió ninguna sustitución.

Según explicaron, convivieron con ella durante los ensayos, se tomaron fotos y trabajaron directamente bajo su coordinación durante la preparación del espectáculo.

Además, aprovecharon para destacar el compromiso que mostró la artista durante las semanas previas a la inauguración.

Los bailarines señalaron que Shakira dedicó muchas horas de trabajo a la presentación y consideraron injusto que algunas personas minimizaran el esfuerzo realizado detrás del show.

Su mensaje fue claro: la cantante estuvo presente en todo momento y fue ella quien protagonizó el espectáculo que millones de personas vieron alrededor del mundo.

Shakira celebró el triunfo de México en el arranque del Mundial

Tras concluir la ceremonia y el partido inaugural, la colombiana también utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de felicitación a México.

La Selección Mexicana arrancó con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo al imponerse a Sudáfrica en el primer encuentro del Grupo A.

La cantante compartió su entusiasmo por el resultado y expresó su alegría por acompañar a los aficionados mexicanos en una fecha tan importante para el futbol internacional.

Shakira en la inauguración del Mundial 2026. CARL DE SOUZA

La publicación tuvo una gran respuesta entre sus seguidores, quienes celebraron tanto el triunfo deportivo como la presencia de la artista en la inauguración.

Un mensaje que fue más allá del futbol

Aunque gran parte de la atención se concentró en el espectáculo musical, Shakira también aprovechó la visibilidad del Mundial para hablar de un tema que ha impulsado durante gran parte de su vida: la educación.

La artista expresó su deseo de que el torneo se convierta en una oportunidad para promover la unión, la paz y el desarrollo de las nuevas generaciones.

Su mensaje estuvo enfocado especialmente en los niños y jóvenes que enfrentan dificultades para acceder a oportunidades educativas.

No se trata de una causa nueva para la cantante. Desde finales de los años noventa ha impulsado proyectos enfocados en mejorar las condiciones de aprendizaje de miles de menores en situación vulnerable.

Foto: Especial

A través de distintas iniciativas sociales, ha promovido la construcción de escuelas, programas de alimentación, apoyo emocional y capacitación para docentes en diversas comunidades.

Una inauguración llena de estrellas internacionales

La ceremonia de apertura reunió a figuras destacadas de la música de distintos países.

Uno de los momentos más esperados fue la interpretación de "Dai Dai", tema que Shakira presentó junto al cantante Burna Boy en medio de un espectáculo acompañado por luces, efectos visuales y una gran producción coreográfica.

La ceremonia también contó con la participación de artistas como Lila Downs, Maná, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Andrea Bocelli y Ejae.

Por su parte, Alejandro Fernández fue el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano ante miles de aficionados que acudieron al estadio para presenciar el inicio oficial de la Copa Mundial 2026.

¿Qué dijo? Shakira dedica emotivas palabras tras su show en la inauguración del Mundial 2026 Reuters

A pesar de la polémica que surgió en redes sociales, los testimonios de quienes trabajaron directamente con Shakira parecen haber despejado las dudas. Para los bailarines que compartieron escenario con ella, no hay espacio para las especulaciones: aseguran que la cantante estuvo presente durante todo el proceso y que el esfuerzo detrás del espectáculo merece ser reconocido.