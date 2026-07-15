Primera temporada de ‘Stranger Things’ en VHS en Netflix, ¿hay cobro extra y es por tiempo limitado?

Netflix relanzó la primera temporada de ‘Stranger Things’, pero ahora con formato VHS, a fin de celebrar los 10 años del estreno de la serie y, los fanáticos están vueltos locos por esta sorpresa que les dio la plataforma de streaming en una fecha tan especial.

Sin previo aviso, la plataforma lanzó la nueva edición especial en VHS de cada uno de los ocho episodios que conforman la tan querida primera temporada.

Primera temporada de 'Stranger Things' en VHS en Netflix

‘Stranger Things’ en VHS en Netflix.

La primera temporada de la serie de los hermanos Duffer en formato VHS se puede ver ya mismo, pues fue estrenada este 15 de julio, fecha que coincide con el décimo aniversario de la serie.

El nombre de esta edición especial es Stranger Things: VHS Special Edition y, en ella, los ocho episodios originales se mantienen intactos, pero ahora cuentan con un filtro que imita las peculiaridades visuales de las cintas antiguas que dominaron los hogares durante los años 80.

Cada uno de los capítulos de la temporada cuenta con nuevos efectos visuales retro, así com un audio revisado, para que parezca que se está reproduciendo en VHS.

De acuerdo con Netflix, la intención de esta edición es “rebobinar y revivir la primera temporada con un estilo de videoclub imperfecto, granulado y deliberadamente anticuado”.

Para ello, Netflix les añadió a las imágenes líneas de barrido, así como pequeños fallos visuales, variaciones de color, interferencias y una relación de aspecto prácticamente cuadrada.

Lo anterior, causa sensación entre los fanáticos debido a que la historia ya estaba fuertemente inspirada en el cine y la cultura popular de los años 80, por lo que el nuevo acabado termina por empatizar y darle mayor vida a los episodios, como si realmente hubieran sucedido en esa época.

¿Aplicará lo mismo con las otras temporadas?

‘Stranger Things’ en VHS en Netflix. Especial

Por ahora no está claro si Netflix va a aplicar el mismo formato VHS al resto de las temporadas.

Hasta ahora, los fanáticos han reaccionado muy bien ante el filtro y algunos hasta han pedido que se aplique al resto, pero, esto podría no suceder puesto que las entregas más recientes cuentan con escenarios más amplios y números efectos especiales que podría perderse al adaptarse a una apariencia VHS.

Netflix tampoco ha confirmado si la edición va estar disponible en la plataforma solo por un tiempo limitado. Hasta el momento, parece el título aparece separado de la serie principal, por lo que los usuarios pueden elegir entre ver la primera temporada de Stranger Things con la imagen original o apostar por esa curiosa versión retro.

¿Hay cobro extra por ver la edición especial?

‘Stranger Things’ en VHS en Netflix. Especial

Como ya dijimos anteriormente, Stranger Things: VHS Special Edition aparece como un título separado, pero sigue estando dentro del catálogo de Netflix, por lo que para verlo no es necesario pagar nada extra.

Lo anterior quiere decir que todos los suscriptores que tengan su cuenta activa, podrán acceder a la edición especial.

Los precios actuales de Netflix en México tras el ajuste aplicado en 2026 son: