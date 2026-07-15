Exesposa de Eminem es arrestada tras presunto intento de suicidio; habría mordido a un policía

Kim Scott, exesposa del rapero Eminem, fue arrestada luego de que elementos de la policía acudieran a su domicilio en Michigan para atender un reporte relacionado con un presunto intento de suicidio.

De acuerdo con información difundida por TMZ, el incidente ocurrió el pasado 11 de julio de 2026, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada alertando sobre la situación y enviaron agentes al lugar para brindar apoyo.

Según el informe policial obtenido, los oficiales localizaron a Kim Scott en el sótano de la vivienda. Las autoridades señalan que, al ingresar, ella les pidió que abandonaran la propiedad y posteriormente mostró una actitud considerada agresiva por los agentes.

El reporte indica que, al intentar detenerla, presuntamente se resistió al arresto y mordió el antebrazo de uno de los policías. Además, las autoridades aseguraron que también pateó a un oficial mientras era escoltada fuera del inmueble.

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Ante la situación, los agentes utilizaron una pistola Taser para controlar el incidente. Posteriormente, el oficial lesionado recibió atención médica debido a la mordedura y al contacto con sangre durante la intervención.

Kim Scott fue detenida por presunta agresión a un elemento de la policía y por oponerse al arresto.

¿Cuál ha sido la relación entre Kim Scott y Eminem?

La historia entre Kim Scott y Eminem ha estado marcada por múltiples altibajos. Ambos comenzaron su relación cuando eran adolescentes y, con el paso de los años, contrajeron matrimonio en dos ocasiones: primero en 1999 y nuevamente en 2006, aunque su divorcio definitivo llegó en 2007.

Fruto de esa relación nació Hailie Jade Scott en 1995, quien ha sido una de las principales inspiraciones del artista tanto en su vida personal como en varias de sus composiciones.

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¿Cómo influyó Kim Scott en la música de Eminem?

A lo largo de su carrera, Eminen ha tomado episodios de su vida sentimental como inspiración para varias de sus canciones. Temas como "Kim", "'97 Bonnie & Clyde" y "Love The Way You Lie", esta última en colaboración con Rihanna, hacen referencia a distintos momentos de su compleja relación con Kim Scott.

¿Kim ha enfrentado otros problemas legales?

Este no es el primer episodio judicial que involucra a Kim Scott. Meses atrás estuvo relacionada con un accidente automovilístico ocurrido en Michigan, caso en el que la fiscalía sostuvo que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias.

Posteriormente compareció ante las autoridades para responder por los cargos derivados del incidente.

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¿Qué se sabe sobre su familia?

Además de Hailie Jade, Eminem adoptó legalmente a Stevie Laine Scott, hijo de Kim Scott con Eric Hartter, durante una etapa en la que ambos retomaron su relación.

El rapero también adoptó a Alaina Marie Scott, hija de Dawn Scott, hermana gemela de Kim, quien falleció en 2016 por una presunta sobredosis.

En la actualidad, Hailie Jade está casada y recientemente se convirtió en madre, hecho que llevó a Eminem a convertirse en abuelo por primera vez.

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Kim Scott ha enfrentado problemas de salud mental

A lo largo de los años, Kim Scott ha hablado públicamente sobre su lucha contra la depresión y otros problemas personales, además de enfrentar diversos procesos legales que han marcado distintos momentos de su vida. Hasta el momento, no se ha informado sobre nuevos detalles acerca de su estado de salud tras el incidente ocurrido en su domicilio.