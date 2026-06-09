Así serán los 20 años de 'Hoy no me puedo levantar' con Luis Gerardo Méndez y Alan Estrada

Alan Estrada le comentó a Luis Gerardo Méndez hace un año la idea de hacer algo especial para conmemorar los 20 años del estreno de la obra Hoy no me puedo levantar y, afortunadamente, los astros se alinearon para que se celebren dos décadas del trabajo que les cambió la vida por completo.

“Siento que es como rendirle un homenaje a esa obra de teatro que nos cambió la vida a todos. Fue un parteaguas muy importante, profesional y personalmente. Para mí es rendirle un homenaje a ese momento y a quiénes éramos, porque somos personas muy diferentes ahora, aunque al mismo tiempo somos los mismos estúpidos. Este proyecto es rendirle un homenaje a esa tribu que se formó en ese espectáculo”, expresó en entrevista con Excélsior, Luis Gerardo Méndez.

Cuando se dio a conocer hace unas semanas, a través de un video, que regresaría la obra que se convirtió en todo un éxito teatral, los fans del musical sintieron un golpe de nostalgia y no pudieron más que celebrar la decisión de retomar el proyecto.

¿Pero, realmente 20 años después. Hoy no me puedo levantar, será la misma puesta en escena que se vio hace dos décadas? La respuesta es un rotundo no. Si bien se retomará la esencia del show, este mostrará cómo vivieron los actores, hace dos décadas, lo que fue montar la obra en el entonces llamado Centro Cultural Telmex, hoy Centro Cultural Teatro 1.

Es una celebración, un homenaje a la obra de teatro que hicimos. Vamos a cantar muchas de las canciones y a revisitar a los personajes y ciertos momentos, pero va a ser como contarles el lado b de lo que nos pasó hace 20 años. No quiero hacer spoilers, pero hay un hilo conductor dentro del show que son entrevistas, donde nosotros nos sentamos frente a una cámara y vamos contando ciertos momentos”, adelantó Luis Gerardo, quien paró en seco su explicación debido a que alguien del otro lado de la línea le pidió que ya no dijera más.

Esta revelación se vio reforzada cuando se entrevistó a Alan Estrada, quien en su momento le dio vida a Mario, el protagonista de la historia: un joven pueblerino que viaja a Madrid junto a su amigo Colate (Luis Gerardo Méndez) para cumplir el sueño de formar una agrupación musical.

Básicamente es como si vieras un documental en vivo. Es como un recorrido por lo que vivimos hace 20 años, pero con nosotros ahí”, expresó el también creador de contenido Alan por el mundo, a quien además de verle como actor, funge como productor, director y guionista de 20 años después. Hoy no me puedo levantar.

“Esta obra es un tributo a la primera puesta en escena, entonces esa irreverencia y, por momentos, hasta vulgaridad, la estamos recordando en este show; para mí ha sido un reto creativo bien grande. Ha sido muy emocionante y me sigue emocionando porque aún hay cosas que no sabemos cómo van a quedar hasta que las veamos. El día que nos subamos al escenario y empecemos a ver los ensayos técnicos, ya veremos cómo toma forma esta nueva estética que creamos y ese tributo”, apuntó Estrada.

Karina Tejada

La obra, que recién acaba de cerrar su decimoquinta fecha, se montará entre el 25 de julio, día del estreno, y el 7 de septiembre (muy ad hoc al tema homónimo de Mecano), teniendo dentro de su elenco al reparto original de hace 20 años: Alan Estrada, Luis Gerardo Méndez, Fernanda Castillo, Jannette Chao, Valeria Vega, Erika Tahis, Gerardo González, Rogelio Suárez y José Daniel Figueroa. Todos ellos estarán haciendo mancuerna con el productor Alejandro Gou, quien tiene los derechos de la obra y quien hace 20 años montó un espectáculo de primer nivel, algo que no será la excepción en esta ocasión.

Alejandro Gou nos tiene acostumbrados siempre a tirar la casa por la ventana y de su mano lo estamos haciendo a lo grande. No sólo se va a levantar el telón, van a ver pedestales y nos vamos a poner a cantar, no. Acá van a ver unos visuales padrísimos que grabamos, vamos a tener 20 bailarines y va a haber sorpresas cada noche; lo estamos haciendo a lo grande y como se lo merece”, precisó Estrada.

Respecto a los temas musicales que se podrán escuchar, el equipo de producción no quiso revelar mucho debido a que quieren sorprender al público. No obstante, Jannette Chao, quien también actuará y será la directora musical, también soltó en avanzada algo de lo que se podrá escuchar en el inmueble.

Karina Tejada

“Revisitamos casi todas las canciones de la obra, salvo un par que se quedaron fuera porque, por cuestiones de lo que queremos contar y cómo lo queremos contar, no tenían mucho sentido. Pero incluimos otras que no estaban en la obra y que siempre nos pareció que eran canciones icónicas de Mecano; tenían que ir y ahora las revisitamos, pero desde un lugar súper lúdico. Vamos a cantar Ay, qué pesado, que para mí es súper importante e icónica”, reveló Chao.

La promoción de la obra ya comenzó para ir calentando motores y los fans levanten los ánimos para revivir el musical.