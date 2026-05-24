'Hoy No Me Puedo Levantar' regresa con su elenco original: fechas y venta boletos

Hoy no me puedo levantar volverá a los escenarios de la Ciudad de México con una temporada que promete despertar la nostalgia de miles de seguidores del teatro musical. A 20 años de su llegada al país, la producción anunció una serie limitada de funciones que contará nuevamente con varios integrantes del elenco que participó en el montaje de 2006, considerado uno de los más exitosos en México.

La noticia generó emoción entre fanáticos de Mecano y amantes del teatro, especialmente porque la temporada tendrá únicamente 14 presentaciones, lo que aumenta la expectativa por conseguir boletos.

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El elenco original volverá a Hoy No Me Puedo Levantar

Para esta nueva etapa fueron confirmados Alan Estrada, Fernanda Castillo, Luis Gerardo Méndez, Valeria Vera, Gerardo González, Erika Tahís, Rogelio Suárez, José Daniel Figueroa y Jannette Chao. Los actores formaron parte de la primera generación del musical en México y quedaron ligados al éxito que alcanzó la producción desde su estreno.

Captura de pantalla

El anuncio provocó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios comenzaron a recordar escenas, canciones y momentos emblemáticos de la puesta en escena. Una de las frases que más llamó la atención tras darse a conocer la noticia fue: “20 años después celebramos su llegada a México”.

Preventa de boletos y fechas de Hoy No Me Puedo Levantar

El esperado regreso de la obra se llevará a cabo del 25 de julio al 8 de agosto en el Centro Cultural Teatro 1.

La preventa Banamex estará disponible del 24 al 28 de mayo a través de Ticketmaster, plataforma donde también podrán adquirirse los boletos para las funciones programadas en la capital del país. Además, habrá posibilidad de realizar compras a meses sin intereses.

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Aquí te dejamos el precio de los boletos con recargos:

Banamex-4, 216

VIP Oro- 3, 968

VIP- 3, 720

Orquesta- 3, 472

Preferente 1- 3, 224

Preferente 2- 2, 976

Mezzanine 1- 2, 480

Mezzanine 2- 2, 232

Mezzanine 3- 1, 860

Captura de pantalla

Un musical que se convirtió en referente en México

La historia de “Hoy No Me Puedo Levantar” sigue a dos jóvenes que dejan atrás su vida en provincia para intentar cumplir el sueño de triunfar en Madrid con una banda de música. Ambientada en la década de los ochenta, la trama aborda temas relacionados con la amistad, la libertad, la música y los excesos en medio de una época de transformación cultural.

Cuando debutó en México en 2006, la obra rápidamente se posicionó como uno de los musicales más exitosos del país. Parte importante de su impacto se debió a las canciones de Mecano, agrupación española que marcó a varias generaciones con temas que posteriormente fueron adaptados al teatro.

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Con el paso de los años, el musical tuvo distintas temporadas y giras en las que participaron artistas como Danna, María León, Belinda y Yahir. Sin embargo, para muchos seguidores de la obra, el elenco original sigue siendo el más recordado debido al impacto que tuvo durante la primera etapa del proyecto en México.