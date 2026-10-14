¿Llevará una nueva tiara? Todos los detalles de la primera cena de gala de Ingrid de Noruega como heredera

La nueva etapa de la monarquía noruega comienza a tomar forma y la princesa Ingrid Alexandra será una de las grandes protagonistas. Tras el fallecimiento del rey Harald V el pasado 28 de agosto, a los 89 años, la familia real ha retomado poco a poco sus actividades oficiales bajo el reinado de Haakon VIII. Ahora, todas las miradas están puestas en la heredera del monarca.

¿Cuándo será la cena de gala de Ingrid como heredera con el Parlamento?

El próximo 22 de octubre, Ingrid participará en una cena de gala en el Palacio Real de Oslo con motivo del encuentro con los miembros del Storting, el Parlamento noruego. La velada tendrá un significado especial: será la primera vez que la joven represente a la Corona en este tradicional evento como heredera directa al trono.

La primera cena de gala de Ingrid como heredera podría ser el escenario elegido para estrenar una nueva tiara de la familia real noruega. Cortesía royalcourt.no

¿Quiénes asistirán a la puesta de largo de Ingrid Alexandra?

La princesa estará acompañada por su padre, el rey Haakon, y su abuela, la reina Sonia. Sin embargo, habrá una ausencia importante. La reina Mette-Marit no participará en la celebración, ya que continúa con su recuperación después del trasplante de pulmón al que fue sometida y cuya convalecencia está prevista, al menos, hasta el próximo verano.

A sus 22 años, Ingrid Alexandra se prepara para hacer historia como la futura reina de Noruega. Reuters

Aunque la Casa Real no establece un código de vestimenta específico para esta cena, la tradición hace pensar que será una noche de grandes vestidos, joyas históricas y, posiblemente, tiaras. Y aquí surge la gran pregunta: ¿Cuál llevará la princesa Ingrid?

¿Qué tiara llevará Ingrid de Noruega en su primera cena como heredera?

Una de las candidatas más evidentes es la Boucheron Pearl Circle, una espectacular pieza de diamantes y perlas que tiene un importante vínculo con la familia real noruega.

La Boucheron Pearl Circle podría convertirse nuevamente en la joya protagonista de Ingrid de Noruega. Cortesía royalcourt.no

La joya fue adquirida por el príncipe Carlos de Suecia para su esposa, la princesa Ingeborg, durante la Exposición Universal de París de 1900. Su diseño combina círculos de diamantes engastados en platino con perlas y, décadas después, llegó a manos de la princesa Ragnhild, hermana del rey Harald.

Fue precisamente el hijo de Ragnhild quien entregó la tiara a Ingrid con motivo de su cumpleaños número 18, siguiendo los deseos de su madre. Desde entonces, se convirtió en una de las piezas más identificables del joyero de la joven princesa.

Ingrid la estrenó públicamente en junio de 2022, durante la cena organizada por su mayoría de edad.

La histórica tiara de diamantes y perlas de Ingrid tiene un siglo de historia vinculada a varias generaciones de la realeza europea. Cortesía royalcourt.no

Desde entonces, ha recurrido a ella en varias ocasiones, entre ellas el cumpleaños del príncipe Christian de Dinamarca en 2023, la visita de Estado de la presidenta de Islandia en 2025 y la recepción ofrecida a Emmanuel Macron y su esposa en Oslo ese mismo año.

Por ello, volver a elegirla para su primera gran cena como heredera tendría un fuerte componente simbólico. Pero también podría ser la ocasión perfecta para presentar ante el público una nueva joya familiar.

¿Qué joyas pertenecen a la princesa Ingrid de Noruega?

La Boucheron no es la única pieza significativa que Ingrid ha incorporado a sus apariciones públicas. La princesa también posee un brazalete de diamantes que perteneció a la princesa Ragnhild y que recibió de su abuelo Harald por su 18 cumpleaños.

Tras la muerte del rey Harald, la monarquía noruega abre una nueva etapa y Ingrid Alexandra comienza a ocupar un lugar más visible dentro de la Corona. Reuters

También ha utilizado un broche de amatistas de Mette-Marit, perteneciente a un conjunto compuesto por tiara, collar y pendientes que su madre ha lucido en numerosas ocasiones.

Entre sus joyas más especiales está además el anillo de diamantes de la reina Sonia, recibido por la entonces princesa en 1954 de manos de su padre con motivo de su confirmación.

Ingrid también ha recuperado en ocasiones un anillo de oro de Cartier perteneciente a su madre. La joven princesa incluso recurrió a las perlas durante los actos de despedida y el funeral del rey Harald, una elección sobria que reforzó el carácter familiar y ceremonial de sus joyas.