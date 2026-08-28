Haakon VIII llega al trono de Noruega: el poderoso significado detrás de su nuevo nombre

Noruega se encuentra de luto tras el fallecimiento del rey Harald V este viernes 28 de agosto, una noticia que ha conmocionado al país y que marca el inicio de una nueva etapa para la monarquía noruega.

Tras su muerte, su hijo, el entonces príncipe heredero Haakon, asumió de manera inmediata el trono y se convirtió en el nuevo rey de Noruega bajo el nombre de Haakon VIII. Pero, ¿por qué eligió este nombre y qué significa para la historia de la familia real noruega?

¿Por qué el nuevo rey de Noruega eligió el nombre Haakon VIII?

El nombre de Haakon VIII tiene un fuerte vínculo con la historia de la monarquía noruega. El nuevo rey decidió recuperar una denominación utilizada anteriormente por otros monarcas de la familia, entre ellos su bisabuelo, el rey Haakon VII.

Haakon VII llegó al trono en 1905 y fue el primer monarca de la Noruega independiente tras la disolución de la unión con Suecia. Al elegir ahora el nombre, el nuevo soberano retoma una tradición familiar y establece un vínculo con el pasado de la monarquía noruega.

Además, el nuevo rey decidió mantener el mismo lema que utilizaron su padre, su abuelo y su bisabuelo: “Todo por Noruega” (Alt for Norge).

El nuevo monarca hizo oficial tanto su nombre como su decisión de conservar el lema durante la reunión extraordinaria del Consejo de Estado celebrada tras el fallecimiento de Harald V.

¿Cómo será la presentación del nuevo rey de Noruega?

Con la llegada de Haakon VIII al trono comienza una serie de actos oficiales que marcan el inicio de su reinado.

A diferencia de otras monarquías, en Noruega no existe una ceremonia de coronación tradicional. El nuevo monarca asume el trono de manera automática tras la muerte de su predecesor y posteriormente se llevan a cabo distintos actos institucionales.

Uno de los primeros momentos fue la reunión extraordinaria del Consejo de Estado, en la que Haakon confirmó oficialmente que asumiría el nombre de Haakon VIII y continuaría con el lema de sus antecesores.

A partir de este momento también se contempla la presentación oficial del nuevo soberano, así como otros actos institucionales, entre ellos el juramento ante el Parlamento.

La sucesión también estará acompañada por diferentes expresiones públicas de duelo y homenaje en Noruega, como el repique de las campanas de las iglesias y los actos oficiales en memoria del fallecido rey Harald V.

¿Quién es la futura reina de Noruega?

Con la llegada de Haakon VIII al trono también cambia el futuro de la línea de sucesión de la familia real noruega.

El nuevo rey está casado con la reina Mette-Marit de Noruega y juntos tienen dos hijos: la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus. Haakon también es padrastro de Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit.

Ahora, Ingrid Alexandra se convierte en la princesa heredera de Noruega, por lo que ocupa el primer lugar en la línea de sucesión después de su padre.

La sucesión representa además un momento histórico para la monarquía noruega, pues Ingrid Alexandra está llamada a convertirse en la futura reina del país cuando llegue el momento de asumir el trono.

Así, mientras Noruega despide a Harald V después de más de tres décadas de reinado, la llegada de Haakon VIII abre un nuevo capítulo para la familia real y para el futuro de la monarquía noruega.