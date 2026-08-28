Quién es Ingrid Alexandra, la futura reina de Noruega que romperá 600 años de tradición

La monarquía noruega acaba de entrar en una nueva era. Tras la muerte del rey Harald V este viernes 28 de agosto de 2026, su hijo asumió el trono como Haakon VIII, mientras que su primogénita, Ingrid Alexandra, se convirtió en la nueva princesa heredera de Noruega.

¿Quién es Ingrid Alexandra, la futura reina de Noruega?

Ingrid Alexandra nació el 21 de enero de 2004 en el Rikshospitalet de Oslo, primera hija de Haakon y Mette-Marit. Su llegada tuvo especial importancia para la institución porque consolidaba la línea directa de sucesión.

A sus 22 años, Ingrid Alexandra se prepara para hacer historia como la futura reina de Noruega. Reuters

La princesa creció en Skaugum, Asker, junto a su hermano menor, Sverre Magnus, y Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit. Desde pequeña combinó la vida familiar con una agenda cuidadosamente diseñada para prepararla para su futuro papel.

Su bautizo tuvo lugar en abril de 2004 en la Capilla del Palacio Real, donde su abuelo, Harald V, la llevó hasta la pila bautismal. Entre sus padrinos se encuentran varias figuras de las monarquías europeas, como Felipe VI de España, Federico X de Dinamarca y Victoria de Suecia.

La muerte de Harald V cambió el lugar de Ingrid Alexandra dentro de la línea de sucesión al trono. Cortesía kongehuset.no

¿Qué estudios tiene la princesa heredera de Noruega?

Su formación ha sido otro de los pilares de su preparación. Estudió inicialmente en la escuela pública Jansløkka y posteriormente pasó por el Oslo International School. En 2019 regresó al sistema público para estudiar en Uranienborg y después en Elvebakken, donde terminó la secundaria en 2023.

La primogénita de Haakon VIII y Mette-Marit ha tenido una preparación marcada por la educación, el deporte y el servicio militar. IG detnorskekongehus

En 2024 y 2025 también cumplió 15 meses de servicio militar en el Batallón de Ingenieros de la Brigada Norte.

Allí recibió instrucción operativa, participó en ejercicios y aprendió técnicas de supervivencia, una experiencia especialmente significativa considerando las responsabilidades militares que tendrá como futura soberana.

En agosto de 2025 comenzó una licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Sídney, donde se especializó en Relaciones Internacionales y Economía Política. Durante 2026 realiza un intercambio en la Universidad de Oslo.

¿Cuáles serán los compromisos reales de la princesa heredera Ingrid Alexandra?

Ingrid Alexandra tuvo su primer compromiso oficial en 2009, relacionado con el Día Mundial del Medio Ambiente. Con los años, sus apariciones fueron aumentando y abordó temas como el medio ambiente, la infancia, la ciencia y la cultura.

Ingrid Alexandra representa el relevo generacional de una Casa Real que afronta una nueva etapa histórica. IG detnorskekongehus

Su mayoría de edad, en enero de 2022, marcó otro momento clave: recibió una oficina en el Palacio Real y comenzó a familiarizarse con el funcionamiento de las principales instituciones del Estado.

Ahora, tras la muerte de Harald V, su papel adquiere una dimensión completamente distinta. Como princesa heredera, podrá participar junto a su padre en el Consejo de Estado y asumir funciones de regencia cuando sea necesario.

En su primera aparición pública tras el fallecimiento de su abuelo, Ingrid Alexandra apareció vestida de negro y con una imagen de gran sobriedad. Su cabello recogido y su maquillaje natural reforzaron la discreción de un momento marcado por el duelo nacional.

Su estilo sobrio y su creciente agenda oficial anticipan el papel que tendrá dentro de la monarquía noruega. Reuters

Pero detrás de esa joven de apariencia serena se encuentra una futura jefa de Estado que ha recibido formación académica, militar e institucional.

¿Por qué Ingrid Alexandra hará historia como reina de Noruega?

A sus 22 años, la joven deja atrás el papel de heredera de una generación lejana para convertirse en la mujer que algún día podría hacer historia. De acuerdo con la reforma constitucional noruega de 1990 se estableció la primogenitura absoluta.

La joven de 22 años está llamada a convertirse en la primera reina titular noruega en más de seis siglos. IG detnorskekongehus

Esto significa que el sexo dejó de determinar quién tendría prioridad en la sucesión. Así, Ingrid Alexandra quedó por delante de su hermano y, tras la llegada de Haakon al trono, se convirtió directamente en la primera en la línea sucesoria.

Si llega a ocupar la Corona, Ingrid Alexandra será la primera reina titular de Noruega en más de seis siglos y la primera mujer que encabece la monarquía desde la llegada de la Casa de Glücksburg en 1905.

La primogenitura absoluta permitió que Ingrid Alexandra quedara por delante de su hermano en la sucesión. IG detnorskekongehus

No será reina por matrimonio, sino soberana por derecho propio, un cambio histórico que también la convertiría en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.