¿Qué le pasó a Mette-Marit? La razón por la que suspendió a última hora su acto más importante

Mette-Marit de Noruega tuvo que cancelar a última hora su asistencia a la apertura del Parlamento, uno de los compromisos institucionales más relevantes de la Corona y que, además, habría representado su primer gran acto como reina consorte.

Mette-Marit sufre una infección respiratoria tras su trasplante

La Casa Real noruega comunicó que Mette-Marit no participaría en la ceremonia del Storting, celebrada en Oslo, debido a una infección respiratoria. La decisión llegó pocas horas antes de una jornada especialmente significativa para la familia real, pues se trataba de la primera apertura parlamentaria del reinado de Haakon VIII.

Mette-Marit de Noruega canceló a última hora su asistencia a la apertura del Parlamento debido a una infección respiratoria. @Kongehuset

La ausencia adquiere especial relevancia por el estado de salud de la reina, quien continúa recuperándose del trasplante de pulmón al que fue sometida en junio de 2026, como consecuencia de la fibrosis pulmonar crónica que le fue diagnosticada en 2018.

¿Cómo avanza la recuperación de la reina Mette-Marit?

De acuerdo con el doctor Are Holm, jefe de neumología del Hospital Universitario de Oslo, Mette-Marit continúa con el programa de rehabilitación establecido después de la intervención y su recuperación podría extenderse aproximadamente durante un año.

La ausencia impidió que Mette-Marit debutara como reina consorte en una de las ceremonias más importantes de la Corona. Reuters

El especialista señaló que el equipo médico está satisfecho con su evolución, pero el periodo posterior al trasplante exige vigilancia y precauciones para evitar complicaciones. En este contexto, una infección respiratoria representa un motivo suficiente para modificar su agenda y priorizar su recuperación.

La salud de Mette-Marit ha condicionado su participación en actos públicos desde hace varios años. En 2018, la entonces princesa heredera reveló que padecía fibrosis pulmonar, una enfermedad que produce cicatrices en el tejido de los pulmones y puede dificultar progresivamente la respiración.

Con el avance de la enfermedad, el trasplante se convirtió en una alternativa médica. La cirugía se realizó en junio y, desde entonces, la reina ha tenido que combinar algunos compromisos extraordinarios con un proceso de rehabilitación mucho más prolongado.

Los médicos prevén que la rehabilitación de Mette-Marit se prolongue aproximadamente un año después de su trasplante. IG

De hecho, esta no es su primera ausencia desde la operación. También tuvo que apartarse de la ceremonia de juramento de Haakon como rey debido a complicaciones relacionadas con el trasplante.

El debut de Mette-Marit como reina de Noruega queda en espera

La apertura del Parlamento tenía un significado doble para Mette-Marit y para su hija, la princesa heredera Ingrid Alexandra. Ambas estaban llamadas a protagonizar junto a Haakon una de las primeras grandes imágenes institucionales de la nueva etapa de la Corona.

Ingrid Alexandra asumió un papel más destacado al acompañar a su padre durante la histórica jornada parlamentaria. Reuters

El monarca acudió finalmente al Storting acompañado por Ingrid Alexandra. Allí pronunció por primera vez como rey el tradicional Discurso del Trono, un texto elaborado por el Gobierno en el que se presenta el programa político para el siguiente periodo parlamentario.

Para la princesa heredera, su presencia junto a su padre también supone un paso adelante en sus responsabilidades públicas. Tras la muerte de Harald V, Ingrid Alexandra ha comenzado a adquirir mayor protagonismo dentro de la institución.

Haakon VIII presidió por primera vez la apertura parlamentaria de su reinado acompañado por su hija, Ingrid Alexandra. AFP

La ausencia de Mette-Marit, por tanto, dejó pendiente su estreno formal como reina consorte en esta ceremonia. Por ahora, no existe una fecha determinada para ese debut.

Por el momento, la prioridad está puesta en su recuperación tras una cirugía compleja y en permitir que su regreso a la agenda oficial se produzca de manera gradual.