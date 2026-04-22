Send It On, la canción que reunió a Miley Cyrus, Selena Gomez y Demi Lovato por el Día de la Tierra

En 2009, Disney Channel apostó por reunir a algunas de sus figuras más influyentes en un solo proyecto musical con un objetivo claro: hablar de medio ambiente a una audiencia juvenil global. El resultado fue Send It On, un sencillo interpretado por Miley Cyrus, Demi Lovato, Selena Gomez y los Jonas Brothers, que se convirtió en el eje de una campaña ambiental dirigida a adolescentes.

La canción formó parte de la iniciativa Friends for Change: Project Green, un programa que buscaba incentivar acciones cotidianas para reducir el impacto ambiental. A través de una estrategia que combinó música, televisión y participación de fans, la campaña logró posicionarse rápidamente entre el público joven de la época.

El proyecto Friends for Change surgió en un momento en el que las estrellas juveniles de Disney dominaban la cultura pop. La participación de artistas como Miley Cyrus y Selena Gomez no fue casual, ya que su alcance en televisión y música permitía amplificar el mensaje más allá de una campaña tradicional.

El lanzamiento de Send It On funcionó como la pieza central de esta estrategia. El videoclip mostraba a los artistas interpretando la canción en un tono íntimo y progresivo, comenzando con una base acústica y sumando voces conforme avanzaba la composición. Este formato reforzaba la idea de colaboración, uno de los conceptos clave de la campaña.

Los ingresos generados por el sencillo fueron destinados al Disney Worldwide Conservation Fund, una iniciativa enfocada en proyectos de conservación alrededor del mundo. De esta manera, el impacto del proyecto trascendía lo simbólico y se vinculaba directamente con acciones concretas.

El impacto de Send It On en cifras y audiencia

Más allá de su mensaje, la canción logró posicionarse dentro de la industria musical. “Send It On” alcanzó el puesto 20 en el Billboard Hot 100, una cifra relevante considerando que se trataba de un proyecto colectivo con fines sociales.

El tema combinaba elementos de pop con una narrativa centrada en la acción individual como motor de cambio colectivo. Desde su estructura, la canción invitaba a los oyentes a reflexionar sobre pequeñas decisiones diarias que, acumuladas, pueden generar un impacto significativo en el entorno.

El videoclip también jugó un papel importante en la difusión del mensaje, especialmente en una época donde plataformas digitales y televisión musical eran clave para el consumo juvenil. La presencia simultánea de varias figuras reconocidas generó un efecto de identificación inmediata entre los seguidores.

Acciones simples como eje del mensaje

Uno de los elementos centrales de la campaña fue la promoción de hábitos cotidianos que podían ser adoptados por cualquier persona. En lugar de centrarse en soluciones complejas, Friends for Change planteó medidas accesibles que se integraban en la rutina diaria.

Entre las acciones destacadas se encontraban:

Reducir el uso de energía en casa

Evitar dejar dispositivos electrónicos en modo suspendido

Optar por productos con menos embalaje

Ajustar el consumo de calefacción o aire acondicionado

Este enfoque permitió que el mensaje fuera fácilmente replicable, especialmente entre audiencias jóvenes que comenzaban a involucrarse en temas ambientales.

Un proyecto que sigue presente en la cultura digital

A más de una década de su lanzamiento, Send It On continúa siendo recordada en redes sociales, particularmente por usuarios que crecieron durante la etapa de mayor popularidad de Disney Channel. La canción se ha convertido en un referente de la cultura pop de finales de los años 2000.

Publicaciones en plataformas digitales suelen recuperar el videoclip y destacar la reunión de artistas que, en ese momento, definían la programación del canal. Este componente nostálgico ha permitido que nuevas generaciones conozcan el proyecto, ampliando su alcance más allá de su contexto original.

Medios especializados también retomaron el tema en aniversarios clave, subrayando la vigencia del mensaje ambiental en un contexto donde las discusiones sobre sostenibilidad han cobrado mayor relevancia global.