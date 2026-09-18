¡Harta de las comparaciones! La contundente respuesta de Selena Gomez a quienes critican su físico

Selena Gomez está dejando claro que no piensa vivir atrapada en el pasado. A sus 34 años, la cantante, actriz y empresaria ha aprendido a mirar con otros ojos los comentarios que aparecen constantemente en redes sociales sobre su apariencia, especialmente aquellos que comparan su imagen actual con la que tenía hace una década.

Selena Gomez habla sobre las críticas a su apariencia

La protagonista de Only Murders in the Building recientemente reflexionó sobre el paso del tiempo y reconoció que no tiene miedo de envejecer. Por el contrario, aseguró que disfruta esta nueva etapa de su vida y que no pretende recuperar la imagen que tenía en 2016.

Selena Gomez aseguró que no tiene miedo de envejecer y considera que los cambios físicos forman parte natural de estar viva IG selenagomez

Envejecer ha sido muy divertido. No tengo miedo para nada. Me encanta envejecer”, comentó Selena en entrevista con People.

La artista también reconoció que el cuerpo cambia con los años, pero consideró que esas transformaciones son parte de estar vivo.

Sus declaraciones llegan después de que algunos usuarios de redes sociales comenzaran a comparar nuevamente sus looks actuales con los que lucía durante una de las etapas más mediáticas de su carrera.

Selena Gomez no quiere volver a ser la de 2016

Para Selena, los recuerdos de 2016 pueden ser divertidos, pero también representan una época particularmente intensa.

La cantante reconoció que algunas personas parecen querer “congelarla” en 2016, pero aseguró que aquella etapa pertenece al pasado y hoy disfruta una vida diferente. Instagram selenagomez

En aquellos años, la estrella acostumbraba llevar maquillajes más marcados, especialmente sus característicos ojos ahumados, un estilo que recientemente volvió a ser objeto de conversación entre sus seguidores.

La actriz reconoce que disfrutaba aquella estética, pero no entiende por qué algunas personas esperan que vuelva a verse exactamente igual.

Creo que la gente siempre quiere que me vea como antes, y eso simplemente no va a suceder”, señaló.

Selena Gomez considera que los cambios físicos forman parte natural de estar viva y de avanzar en la vida. IG @selenagomez

Actualmente, Gomez prefiere una imagen mucho más natural y discreta, especialmente en su día a día. Aunque continúa disfrutando del maquillaje, asegura que su manera de entender la belleza ha evolucionado.

Selena Gomez revela cómo enfrenta las críticas sobre su cuerpo

La situación volvió a quedar expuesta después de su aparición en los Premios Emmy, donde lució un vestido dorado strapless de Louis Vuitton, acompañado por maquillaje natural y su característica melena castaña.

Las críticas sobre el aspecto de Selena volvieron a generar conversación después de su aparición en los Premios Emmy, donde lució un elegante vestido dorado. Reuters

Aunque recibió numerosos comentarios positivos, también surgieron críticas relacionadas con su rostro y su apariencia. La conversación sobre el físico de Selena no comenzó recientemente.

Durante años, la cantante ha hablado abiertamente sobre la presión que experimentan las mujeres para cumplir determinadas expectativas de belleza. En una entrevista para el podcast On Purpose with Jay Shetty, reconoció que en ocasiones cae en la tentación de leer lo que se publica sobre ella en Internet, aunque sabe que hacerlo puede afectar su estado de ánimo.

Uno de los temas que más comentarios ha generado es su peso. Gomez ha explicado anteriormente que las variaciones de su cuerpo están relacionadas, entre otros factores, con el lupus y los tratamientos médicos que ha recibido.

Las variaciones en el peso de Selena han sido comentadas públicamente durante años, pese a que la cantante ha explicado que existen circunstancias personales y de salud detrás de algunos cambios. IG selenagomez

Por ello, las comparaciones con fotografías de hace años pueden ignorar circunstancias importantes de su vida que no son visibles en una imagen.

Más allá de las críticas sobre su aspecto, Selena Gomez asegura encontrarse en un momento diferente. La artista ha priorizado su bienestar y ha reconocido que ahora disfruta más de su vida personal, sus seres queridos y los proyectos que realmente desea realizar.

La salud mental también ocupa un lugar importante en esta transformación. La cantante ha hablado públicamente sobre sus propias experiencias y sobre la importancia de contar con apoyo profesional y una red cercana.

Su mensaje parece resumirse en una idea sencilla: no quiere volver atrás para satisfacer las expectativas de otras personas.