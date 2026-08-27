Selena Gomez busca quedar fuera de demanda por fraude contra Wondermind

Selena Gomez respondió formalmente a la demanda presentada por inversionistas de Wondermind, empresa de salud mental que cofundó junto a su madre y Daniella Pierson.

La defensa de la cantante presentó una moción para que las acusaciones en su contra sean desestimadas.

El movimiento legal llega menos de dos semanas después de que dos compañías reclamaran cerca de 1.2 millones de dólares invertidos en el proyecto y acusaran a sus responsables de fraude e incumplimiento de contrato.

¿Por qué Selena Gomez pide quedar fuera de la demanda?

La estrategia de la defensa se concentra en separar el papel público de Selena Gomez en Wondermind de las decisiones empresariales que ahora cuestionan los inversionistas.

Aunque la artista invirtió dinero y mantiene una participación minoritaria, sus abogados sostienen que nunca estuvo encargada de administrar Wondermind ni tuvo control sobre las operaciones que dieron origen a las acusaciones.

La moción presentada el 26 de agosto sostiene que la administración estaba en manos de Mandy Teefey y Daniella Pierson, quienes se desempeñaron como co-CEOs y formaron parte del consejo directivo.

Gomez, en cambio, habría trabajado como consultora y recibido el título de Chief Impact Officer, además de apoyar económicamente el proyecto y conservar una participación como inversionista.

Su defensa argumenta además que la propia demanda reconoce que Gomez no se comunicó con los inversionistas, no participó en las ofertas de valores de Wondermind y tampoco se encontraba en posición de controlar las comunicaciones de la empresa.

Con estos argumentos, los abogados buscan que el tribunal determine que las acusaciones no son suficientes para mantener a la cantante como parte del litigio.

Selena Gomez busca quedar fuera de la demanda por presunto fraude contra Wondermind. IG selenagomez

¿De qué acusan a Selena Gomez y Wondermind?

El caso comenzó formalmente el 13 de agosto de 2026 en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Delaware. Los demandantes son Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind SPV I LLC.

La denuncia incluye como demandados a Wondermind Global Inc., Selena Gomez, Mandy Teefey y Daniella Pierson. Los inversionistas reclaman, entre otras acusaciones, presunto fraude relacionado con los recursos y las perspectivas comerciales de la compañía.

Según los demandantes, destinaron cerca de 1.2 millones de dólares al proyecto bajo la expectativa de que Wondermind desarrollaría diferentes productos y negocios capaces de generar ingresos.

Entre las iniciativas mencionadas aparece una aplicación enfocada en salud mental, además de acuerdos publicitarios y contenidos con celebridades. Los inversionistas sostienen que varios de esos proyectos no llegaron a materializarse como esperaban.

La demanda también cuestiona directamente el papel promocional de Gomez y sostiene que no habría cumplido determinadas obligaciones relacionadas con la difusión de la empresa mediante sus plataformas y apariciones públicas.

Los abogados de Selena Gomez pidieron desestimar las acusaciones en su contra. IG selenagomez

¿Qué pasó con Wondermind?

Wondermind nació como un proyecto enfocado en salud y bienestar mental impulsado por Gomez, Teefey y Pierson. La participación de la cantante ayudó a colocar rápidamente el nombre de la empresa frente a una audiencia internacional.

Sin embargo, detrás de la presencia pública comenzaron a surgir problemas internos y financieros que posteriormente fueron documentados por distintos medios y ahora forman parte de los argumentos de los inversionistas.

Los demandantes aseguran que desconocían la magnitud de los problemas de la compañía y que obtuvieron información sobre su situación a través de publicaciones periodísticas.

La demanda sostiene que durante años los inversionistas no fueron informados adecuadamente sobre las dificultades que atravesaba la compañía mientras su dinero continuaba financiando sus operaciones.

Los problemas también alcanzaron a la dirección. Daniella Pierson abandonó Wondermind en 2023 después de una disputa interna. Actualmente también enfrenta acusaciones dentro del mismo litigio, las cuales ha rechazado.

Pierson ha sostenido que cuenta con documentación y registros financieros para defender su actuación y negó haber utilizado dinero de inversionistas para gastos personales.

Wondermind fue fundada por Selena Gomez, Mandy Teefey y Daniella Pierson. Captura de pantalla Web Wondermind

¿Qué papel tenía realmente Selena Gomez en Wondermind?

La defensa no niega que Selena Gomez tuviera vínculos financieros y profesionales con Wondermind. Su argumento es que esas relaciones no equivalían a administrar la compañía ni a controlar las decisiones que los inversionistas ahora cuestionan.

“La señora Gomez aceptó apoyar a su madre, Mandy Teefey, quien cofundó Wondermind”, señala la moción, que posteriormente establece que la cantante invirtió y conserva una participación minoritaria, pero no administró la empresa.

Su abogado, Mathew S. Rosengart, sostiene que las acusaciones contra la artista son vagas, generales y contradictorias, por lo que considera que no existe una base para responsabilizarla por el presunto fraude.

“La noción de que Selena participó en algún ‘fraude’ u otro acto indebido es absurda”, declaró Rosengart a Rolling Stone.

La defensa también sostiene que Gomez se involucró en Wondermind para respaldar el proyecto impulsado por su madre, pero que las decisiones administrativas correspondían a Teefey y Pierson.