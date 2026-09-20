¡Alerta de spoiler! ¿Muere el perro en 'El corazón de la bestia', la película de Brad Pitt?

Si hay una regla no escrita en el mundo del cine es que los lomitos no se tocan. Por eso es que te preparamos el spoiler: ¿muere el perro en El corazón de la bestia, la nueva película de Brad Pitt?

Como espectadores, estamos dispuestos a tolerar invasiones alienígenas, catástrofes naturales, giros dramáticos y la caída de imperios enteros, pero en cuanto aparece un perrito en pantalla, la tensión se eleva a otros niveles.

La pregunta inmediata no es si el héroe salvará el día, sino si el peludo de cuatro patas saldrá ileso antes de que aparezcan los créditos finales.

Las redes sociales comenzaron a preguntarse si en El corazón de la bestia (Heart of the Beast en inglés), la nueva apuesta cinematográfica de supervivencia protagonizada por Brad Pitt y dirigida por David Ayer, el perro de combate que hace compañía al actor durante una situación límite en las despiadadas tierras de Alaska tendría un final feliz… o todo lo contrario.

Afortunadamente, la producción prefirió romper el silencio y dar el spoiler que a todos nos interesa: ¿el perro sobrevive o sufriremos otro trauma cinematográfico?

¿Se muere el perro en El corazón de la bestia? Paramount Pictures

¿Se muere el perrito en El corazón de la bestia?

Para alivio de todos los amantes de los lomitos, el perro de El corazón de la bestia no muere en la película.

Ante la ola de dudas y el temor de los espectadores con dudas en redes sociales, el productor Richard Raymond no lo pensó dos veces y decidió spoilear deliberadamente ese misterio para dar paz mental a la audiencia:

Miren, todo el mundo ama a los perros. Es probablemente la única cosa en la que el planeta entero está de acuerdo. Así que déjenme tranquilizarlos de una vez: el perro no muere. De nada.

Gracias a esta declaración, muchas personas tomaron la decisión de ahora sí acudir al cine a ver la cinta de Pitt, pues podrán disfrutar de la adrenalina de la trama sin el temor constante de un desenlace trágico para el fiel compañero del protagonista.

El productor también reveló que desde hace más de cinco años buscaba llevar a la gran pantalla un guión que le hiciera justicia a la inteligencia y lealtad de esta raza. La ambición era crear la película definitiva de un pastor alemán, y tras años de desarrollo y colaboración con entrenadores de alto nivel en la industria cinematográfica, la historia finalmente cobró vida con Brad Pitt al frente del reparto.

¿Muere el perro en 'El corazón de la bestia', la película de Brad Pitt? Paramount Pictures

¿De qué trata El corazón de la bestia?

El corazón de la bestia nos traslada a uno de los entornos más hostiles del planeta: el desierto helado de Alaska. La historia sigue a un exoficial de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos (interpretado por Brad Pitt), quien intenta rehacer su vida lejos del conflicto bélico.

Sin embargo, su rutina se fractura cuando el avión en el que viajaba sufre un accidente devastador en medio de la nada, dejándolo completamente varado a cientos de kilómetros de cualquier asentamiento humano.

El único sobreviviente que lo acompaña en esta pesadilla es Odin, su perro de búsqueda y rescate en combate. Interpretado por Uber, un canino rescatado de la vida real que fue entrenado por reconocidos expertos del adiestramiento cinematográfico, Odin es un compañero táctico con habilidades de supervivencia fundamentales para mantener a flote al personaje de Pitt.

Juntos deben enfrentarse no solo a temperaturas bajo cero y tormentas implacables, sino también a la amenaza de depredadores salvajes que rondan la zona.

¿Muere el perro en 'El corazón de la bestia', la película de Brad Pitt? Paramount Pictures

¿Por qué nos duele ver sufrir a los animales en el cine?

A diferencia de los personajes humanos, los animales en pantalla son percibidos como seres completamente inocentes y vulnerables. No entienden de conflictos, ambiciones humanas ni venganzas; su única motivación suele ser el amor incondicional y la lealtad hacia su guía.

Esta pureza hace que la violencia hacia una mascota se sienta injusta y desproporcionada para el espectador. Mientras que la muerte de un héroe o villano humano sirve como un recurso narrativo para avanzar la trama o cerrar un arco dramático, la muerte de un perro suele ser percibida como un golpe bajo destinado únicamente a manipular las emociones del público.

Películas del pasado que optaron por desenlaces trágicos para sus caninos dejaron marcas profundas en la memoria colectiva de varias generaciones, generando un trauma cultural que muchos prefieren no repetir.