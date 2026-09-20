Alejandra Guzmán comparte video en el hospital tras 'zafarse' la cadera en concierto

Alejandra Guzmán compartió un video desde el hospital después de sufrir una lesión en la cadera que la obligó a suspender su concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz. Acompañada por varias enfermeras, la cantante aseguró que se encontraba bien e incluso tomó con humor el accidente ocurrido sobre el escenario.

Durante la madrugada del 20 de septiembre, la llamada “Reina del Rock” reapareció ante sus seguidores para explicar que los médicos ya habían atendido el problema. Además, ofreció una disculpa al público y confirmó que buscará reponer la presentación.

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Alejandra Guzmán se zafa la cadera durante concierto en Veracruz

El percance se registró en los primeros minutos del espectáculo, luego de que la artista interpretara “Míralo” y comenzara con “Mala”. En ese momento, Alejandra Guzmán resbaló y tuvo problemas para levantarse debido al dolor que sentía.

“No me puedo parar”, expresó mientras permanecía en el escenario y pedía ayuda.

Captura de pantalla

Ante lo ocurrido, paramédicos entraron al recinto para valorar su estado de salud. Posteriormente, la cantante fue retirada del lugar y trasladada en ambulancia a un hospital donde recibió atención médica.

Mientras el público esperaba información, el concierto permaneció detenido durante aproximadamente 30 minutos. Finalmente, personal del recinto anunció que la presentación no podría continuar.

“Lamentamos mucho este accidente. A nadie le gustaría que pasen este tipo de cosas en una noche tan grande con la reina del rock en este escenario en Veracruz. Pero, lamentablemente, nos vemos obligados a suspender el concierto”, informó el equipo encargado del evento.

Alejandra Guzmán comparte video desde el hospital

Tras recibir atención médica, la intérprete publicó un video para tranquilizar a sus seguidores. En las imágenes apareció de buen ánimo y rodeada por algunas de las enfermeras que la atendieron.

“Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien”, escribió Alejandra Guzmán.

Alejandra Guzmán

Fiel a su personalidad, la cantante decidió bromear con lo ocurrido y modificó una parte de la letra de su canción “Cuidado con el corazón”.

“Ten cuidado con el corazón, con el titanio y con todo lo demás. Alzas la pata y se te puede falsear la cadera”.

Luego de cantar esta versión, la artista se dirigió al público que acudió a verla y agregó: “Lo siento, Veracruz”.

Asimismo, aseguró que el concierto será reagendado, aunque todavía no se ha dado a conocer la nueva fecha.

¿Qué problemas de salud ha tenido Alejandra Guzmán?

El accidente llamó la atención debido a los antecedentes médicos de Alejandra Guzmán. La cantante tiene prótesis de titanio en ambas caderas y a lo largo de los años se ha sometido a diferentes procedimientos relacionados con la columna y la espalda baja.

En marzo, Enrique Guzmán dio a conocer que su hija había sufrido una caída dentro de su casa después de tropezar con su mascota.

alejandra guzman

“Se tropezó con el perro... Se le zafó la cadera porque las dos caderas que tiene son de titanio”, explicó en ese momento el cantante.

A estos problemas se suman las complicaciones que Alejandra Guzmán enfrentó tras realizarse un procedimiento con biopolímeros en 2009, situación por la que ha tenido que pasar por diferentes cirugías.