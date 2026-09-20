IU llama a Jorge López de ‘Élite’ para su nuevo video: el crossover entre K-pop y Netflix

Si amaste Si la vida te da mandarinas, el k-drama que rompió Netflix, tal vez no sabías que la actriz principal, IU, también es idol de K-pop. Y ha estrenado su nuevo video musical en un crossover que nadie vio venir, pues llamó al actor chileno Jorge López, de la serie Élite.

Lee Ji-eun, conocida globalmente como IU, ha sacudido a Corea del Sur y Latinoamérica con su sencillo titulado "Unknown Planet" y su video en el cual, sin previo aviso, la solista reveló al coprotagonista de este relato: Jorge López, famoso en el mundo entero por su papel de Valerio en el fenómeno juvenil de Netflix Élite.

UAENA (el nombre del fandom de IU) quedó boquiabierta ante la estética futurista y melancólica de una producción que une a dos figuras de industrias aparentemente lejanas; por el otro, el público latinoamericano celebró con orgullo la presencia de un talento de este lado del mundo, encabezando un video musical de alto perfil en la escena asiática.

IU llama a Jorge López de ‘Élite’ para su nuevo video YouTube IU

Jorge López de Élite protagoniza el nuevo video de IU

¿Cómo terminaron colaborando la solista número uno de Corea del Sur y la estrella de las series juveniles de Netflix y Disney? IU confesó abiertamente que quedó deslumbrada con el desempeño actoral de Jorge López tras ver su participación en la serie española Élite:

Le ofrecí el rol principal a Jorge-nim porque disfruté mucho viendo la serie Élite. Él aceptó de inmediato.

Al dirigirse al actor utilizando el sufijo honorífico "nim" (una muestra de profundo respeto en la cultura coreana), la solista dejó en claro el gran aprecio que siente por el trabajo interpretativo del chileno, quien previamente también había alcanzado relevancia global por su papel en la producción Soy Luna.

Para López, aceptar la propuesta significó dar un paso audaz en su proyección internacional, desembarcando directamente en la meca del pop asiático de la mano de una de las mayores leyendas de la música surcoreana.

IU llama a Jorge López de ‘Élite’ para su nuevo video YouTube IU

El video musical titulado "Unknown Planet" explora la distancia emocional y la búsqueda de intimidad a través de plataformas tecnológicas. La narrativa está ambientada e inspirada en un servicio ficticio de videollamadas y realidad virtual denominado "PLANET".

A través de esta interfaz futurista, el personaje interpretado por IU intenta entablar y mantener una conexión profunda con el personaje de Jorge López, recreando diálogos, gestos y momentos de nostalgia que desafían la distancia geográfica y el aislamiento de ambos mundos.

Para hacer la propuesta todavía más especial, la producción contó con la participación del famoso divulgador científico conocido como Orbit Scientist, quien aportó las narraciones que cierran el video.

Muchos usuarios en redes sociales destacaron la habilidad de IU para detectar talentos internacionales y sumarlos a sus proyectos; señalaron que la presencia de un actor latinoamericano aporta una frescura única a las producciones de la industria coreana.

Jorge López en Élite Netflix

Jorge López: de Disney a Netflix y ahora Corea

Jorge López, nacido en Llay Llay, Chile, se abrió paso en la escena latinoamericana al incorporarse al elenco de Soy Luna, la producción juvenil de Disney Channel que lo llevó de gira por decenas de países.

Sin embargo, su verdadero salto a la fama global ocurrió en 2019, cuando se integró a la serie Élite para dar vida a Valerio Montesinos, un personaje complejo que se ganó de inmediato el cariño del público internacional.

Desde su paso por Netflix, Jorge López ha mantenido un perfil activo en producciones europeas y latinoamericanas, convirtiéndose en uno de los rostros hispanohablantes más cotizados de su generación.

Su incursión en la industria musical asiática marca un hito inédito para los actores chilenos, abriendo una puerta de visibilidad sin precedentes en una de las plataformas de entretenimiento más influyentes del planeta.