Aleks Syntek lamenta su reacción en show del 15 de septiembre: "Me comporté como niño chiquito"

Aleks Syntek habló sobre la polémica que protagonizó durante su presentación del pasado 15 de septiembre, cuando decidió enfrentar a los asistentes al pedirle que dejaran de apoyar el reguetón y solamente le cantaría a aquellos que sí son sus fans.

El cantante reconoció que reaccionó de manera equivocada y que no supo controlar la tensión frente a las miles de personas que se encontraban en el lugar.

Aleks Syntek en polémica por su actitud en concierto en CDMX. @syntekoficial

En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el intérprete explicó que el incidente lo afectó emocionalmente. Además, aceptó que no tiene experiencia para manejar una crisis de esa magnitud, aunque lleve años presentándose ante grandes públicos.

“Estoy muy alterado porque me sacudió mucho todo lo que pasó, me dijeron mis amigos que paré de cabeza el 15 de septiembre. Tuve un error muy grave, puedo ser muy bueno para el piano, pero manejar una situación de crisis no soy bueno, sobre todo con un público de más de 10 mil personas”.

Aleks Syntek en polémica por su actitud en concierto en CDMX. @syntekoficial

¿Por qué Aleks Syntek se alteró mientras estaba en el escenario?

Según lo contado por el propio cantante, todo comenzó cuando vio a varias personas causando problemas entre el público. Aleks Syntek aseguró que algunos de los involucrados lanzaron elotes contra adultos mayores y menores de edad, situación que provocó su enojo y lo llevó a intervenir.

“Vi a unos como revoltosos, no sé si borrachos, aventaron unos elotes a abuelitas y niños. Y yo sí lo vi y ardí”, explicó.

Aleks Syntek Foto: Cuartoscuro

Al observar lo que estaba sucediendo, el músico tomó la decisión de bajar personalmente para enfrentar a quienes presuntamente estaban provocando los disturbios. Sin embargo, ahora considera que debió pedir ayuda a las autoridades o al personal de seguridad encargado del evento.

“En vez de decirle a las autoridades, lo que hice fue bajarme yo como Superman a ponerlos en su lugar. Eso estuvo pésimo. No puedo apagar la violencia con violencia”, declaró.

Aleks Syntek reconoce que reaccionó de forma inmadura

Después de analizar su comportamiento, Aleks Syntek admitió que actuó impulsivamente y que su intención de defender a otras personas terminó por generar una situación todavía más complicada. También expresó su preocupación ante la posibilidad de que el público llegue a recordarlo como una persona violenta.

Aleks Syntek Foto: Cuartoscuro

El cantante señaló que nunca había vivido un episodio tan extremo durante una de sus presentaciones. Por esa razón, pidió que lo ocurrido sea tomado como una oportunidad para aprender, perdonar y promover un ambiente de paz en los eventos masivos.

Dentro de su mensaje, también hizo un llamado a respetar los diferentes gustos musicales. Aleks Syntek aseguró que su trabajo siempre ha estado motivado por el amor y la intención de transmitir mensajes positivos, por lo que lamentó profundamente la imagen que dejó aquella noche.

Aleks Syntek en el GIFF. Cortesía GIFF

Más allá del incidente ocurrido en el concierto, Aleks Syntek aprovechó la conversación para hablar sobre la presión que siente actualmente dentro de la industria musical. El intérprete reconoció que ahora existe una gran cantidad de jóvenes con propuestas creativas, algo que ha incrementado la competencia.

Al mismo tiempo, reiteró su arrepentimiento por la manera en la que enfrentó el problema y expresó su deseo de cerrar esta controversia con un aprendizaje.

Aleks Syntek