Benny Blanco habla de Selena Gomez a casi un año de casados; "todo en ella es perfecto, mi refugio"

Benny Blanco mostró su lado más vulnerable al hablar de Selena Gomez y revelar que su esposa se ha convertido en la persona con la que puede dejar de sentirse obligado a “tenerlo todo bajo control” y permitirse llorar cuando lo necesita.

El productor musical habló sobre su relación durante Life on Film, en Nueva York, donde explicó que gran parte del tiempo siente que debe comportarse como una persona “sobrehumana”, pero que esa sensación desaparece cuando se encuentra con la cantante.

“Selena es la única persona con la que puedo ser completamente vulnerable. Casi siempre siento que tengo que ser una persona sobrehumana, como si tuviera que tenerlo todo bajo control”, expresó.

Blanco aseguró que junto a Selena puede mostrar una faceta que normalmente mantiene reservada y encontrar apoyo cuando atraviesa momentos emocionalmente complicados.

“Pero cuando estoy con ella, puedo simplemente entregarme a sus brazos y llorar a mares, y ella me acoge y me hace sentir capaz de cualquier cosa”, añadió.

Benny Blanco revela lo que Selena Gomez representa en su vida

Las palabras del productor fueron más allá de hablar sobre su matrimonio, pues describió a Gomez como un lugar seguro dentro de su vida.

“Su corazón, su sonrisa, sus ojos. Todo en ella es perfecto. Es mi refugio. Mi mejor amiga. Lo es todo para mí”, declaró.

En otras entrevistas, el productor musical ha descrito a Selena no solamente como su pareja, sino también como una de las personas más importantes de su vida.

Cuando ambos lanzaron en marzo de 2025 el álbum conjunto I Said I Love You First, el productor aseguró que trabajar en el proyecto había sido diferente porque podía atravesar “las partes aterradoras” de ser artista acompañado de su mejor amiga. También señaló entonces que llamar a Selena “su roca” se quedaba corto y que no podía imaginar su vida sin ella.

Selena Gomez y Benny Blanco están por cumplir un año de casados

Selena Gomez y Benny Blanco se casaron el 27 de septiembre de 2025 en California, después de haberse comprometido en diciembre de 2024. La cantante confirmó la boda mediante fotografías en Instagram, mientras que Blanco posteriormente compartió imágenes del enlace y escribió que se había casado con “una princesa de Disney de la vida real”.

Desde entonces, ambos han hablado públicamente sobre distintos momentos de su relación y de la vida que han construido juntos.

Recientemente, Blanco incluso recordó algunos detalles de la ceremonia y explicó que la boda cumplió uno de los sueños que Selena tenía desde pequeña. La pareja celebrará oficialmente su primer aniversario de matrimonio el próximo 27 de septiembre de 2026.

bgpa