Selena Gomez confirma que 'Dorothea' de Taylor Swift trata sobre ella

Selena Gomez resolvió una de las teorías más comentadas por los seguidores de la música pop en los últimos años: la inspiración de Dorothea de Taylor Swift.

Durante su reciente participación en el podcast Friends Keep Secrets, conducido por su esposo y productor musical, Benny Blanco, Gomez confirmó de manera directa que la canción titulada Dorothea, escrita e interpretada por Taylor Swift, está basada enteramente en su vida y en la relación de amistad que ambas mantienen. El tema en cuestión forma parte del noveno álbum de estudio de Swift, titulado Evermore.

En la entrevista, Gomez detalló los orígenes de su conexión personal, explicando que se conocieron cuando ella tenía 15 años y Swift 18. Según su relato, juntas atravesaron una serie de momentos cruciales que definieron sus trayectorias, abarcando desde dinámicas familiares y relaciones personales hasta las complejidades de crecer bajo el escrutinio público.

La actriz señaló que escuchar la canción le genera un fuerte impacto debido a la elocuencia y precisión con la que la compositora logró plasmar su historia compartida durante sus años formativos.

FOTO: IG SELENA GÓMEZ

Las teorías sobre Dorothea

Las teorías de los swifties se sustentaban en líneas muy específicas de la letra de la canción. En una de las estrofas, Swift hace referencia a una "reina vendiendo sueños, vendiendo maquillaje y revistas", una descripción que coincide con la faceta de Gomez como fundadora de una marca de cosméticos y su recurrente aparición en portadas editoriales.

Otra línea del tema menciona los planes de una madre para concursos de belleza, un dato biográfico exacto, ya que la madre de Gomez la inscribía en este tipo de certámenes durante su infancia en Texas.

Antes de esta confirmación, Taylor Swift se había limitado a describir el álbum Evermore como una colección de cuentos imaginarios y no imaginarios.

Taylor Swift en Opalite

Sobre Dorothea, Swift únicamente había mencionado que la letra narraba la historia de una joven que decidió abandonar su pequeño pueblo natal para perseguir sus aspiraciones profesionales en la industria de Hollywood, sin asociar el nombre de su amiga al proyecto.

Además de hablar sobre el tema publicado, Gomez aprovechó el espacio del podcast para revelar la existencia de una segunda canción dedicada a su amistad. Se trata de una pieza musical inédita titulada Family, la cual fue compuesta por Swift hace más de una década.

La intérprete explicó que esta pista detallaba las aspiraciones profesionales que ambas tenían en su juventud. Mientras la letra abordaba los sueños de Gomez por incursionar formalmente en el cine, también documentaba las metas de Swift por presentarse en recintos masivos, incluyendo estrofas como: "En cada público, todavía te veo" y "Crees en mis sueños tontos, como tocar en estadios".

Gomez reflexionó sobre el hecho de que, años después de que se escribiera esa canción, los objetivos profesionales de ambas se han materializado en la actualidad. Al hacer un balance de sus 17 años de amistad, describió su vínculo como un recorrido que ha incluido múltiples historias de amor, desamores y anécdotas compartidas en la industria.

Al final, Selena Gomez destacó como un detalle positivo el hecho de que ambas terminaron comprometiéndose en fechas muy cercanas, un hito personal que catalogó como lo mejor que les pudo pasar.

Finalmente, compartió un último dato sobre su convivencia privada, revelando que Swift le regaló una pintura elaborada por ella misma con motivo de su cumpleaños número 30.

