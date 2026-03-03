Última Hora Impreso de hoy

Estrenos en HBO Max en marzo 2026: series, películas y coberturas en vivo

HBO Max estrena en marzo 2026 nuevas series, cine reciente, documentales y transmisiones en vivo como los Oscar y la NBA.

Por: Verenice Avila

Estrenos en HBO Max en marzo 2026: series, películas y coberturas en vivoFoto: Especial X

HBO Max renueva su programación en marzo de 2026 con una combinación de cine reciente, producciones originales, nuevas temporadas y coberturas especiales en vivo. 

La plataforma incorpora títulos derivados de franquicias consolidadas, documentales basados en hechos reales y transmisiones de eventos internacionales. 

Entre los lanzamientos destacan Alien: Romulus, nuevas series de comedia y drama, así como la ceremonia de los Premios Oscar y partidos de la temporada 2025-2026 de la NBA. A continuación, los estrenos más relevantes del mes, con énfasis en la semana del 2 al 8 de marzo.

Estrenos de películas en HBO Max marzo 2026Foto: X @StreamMaxLA

Estrenos de películas en HBO Max marzo 2026

Uno de los títulos principales es Alien: Romulus, dirigida por Fede Álvarez. La producción se sitúa entre los acontecimientos de Alien (1979) y Aliens (1986), y presenta a un grupo de jóvenes colonos que exploran una estación espacial abandonada donde enfrentan a la criatura conocida como xenomorfo.

Durante la promoción del filme en 2024, Álvarez señaló en entrevistas con medios especializados que el proyecto buscó recuperar la tensión narrativa y el enfoque de supervivencia que caracterizó la primera entrega de la saga.

También se incorpora El planeta de los simios: Nuevo Reino, dirigida por Wes Ball. La historia transcurre generaciones después del reinado de César y plantea un nuevo conflicto en un mundo dominado por simios.

Otra adición es Collateral Beauty, protagonizada por Will Smith, Edward Norton y Kate Winslet. La cinta retrata el proceso de duelo de un ejecutivo publicitario cuya crisis personal impacta en su entorno laboral.

Estrenos de películas en HBO Max:

  • Sisu: Camino a la venganza – 1 de marzo
  • Collateral Beauty - 4 de marzo
  • A la mala - 4 de marzo
  • Bad Boys 2 - 4 de marzo
  • Hombres de negro 3 - 4 de marzo
  • E.T el extraterrestre - 4 de marzo
  • Las chicas superpoderosas. La película - 4 de marzo
  • Alie: Romulus - 6 de marzo
  • El intermediario - 6 de marzo
  • Matar, vengar, repetir – 6 de marzo
  • La cumbre escarlata - 11 de marzo
  • El Planeta de Los Simios: La guerra - 13 de marzo
  • Los tipos malos 2 - 13 de marzo
  • Uno: Entre el oro y la muerte – 20 de marzo
  • Anaconda – 27 de marzo
Collateral Beauty llega en marzo a HBOFoto: Captura de pantalla X

Nuevas series en HBO Max marzo 2026

El 8 de marzo debuta Rooster, comedia ambientada en un campus universitario protagonizada por Steve Carell. Creada por Bill Lawrence y Matt Tarses, la serie sigue a un escritor que interfiere en la vida profesional de su hija, profesora en la misma institución.

El 1 de marzo se estrena la miniserie DTF St. Louis, escrita y dirigida por Steven Conrad, centrada en tres adultos que enfrentan crisis personales que alteran sus relaciones.

En cuanto a regresos, destaca la tercera temporada de The Comeback, creada por Michael Patrick King y Lisa Kudrow. Asimismo, se estrena la segunda temporada de Máxima, producción que aborda la etapa previa a la coronación de la reina consorte de los Países Bajos.

Estrenos de series en HBO Max

  • DTF St: Louis - 1 de marzo
  • Peppa Pig (nueva temporada) – 2 de marzo
  • Sector 9 - 4 de marzo
  • Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí - 4 de marzo
  • Rooster - 8 de marzo
  • Cuando el mal se disfraza - 10 de marzo
  • Máxima 2T - 19 de marzo
  • The Comeback T3- 27 de marzo
Rooster llega el 9 de marzo a HBO MaxFoto: X @StreamMaxLA

Documentales y producciones basadas en hechos reales

Entre los contenidos documentales sobresale Los asesinos de Colosio, serie que revisa el expediente del asesinato de Luis Donaldo Colosio a 30 años del magnicidio y analiza la reapertura del caso en 2022.

El 10 de marzo llega Desnuda en las redes: La verdad de Rose Leonel, docuserie que examina un caso de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en Brasil y su impacto en la legislación local.

También se incorpora la segunda temporada de Sobre esta piel, centrada en la resignificación de cicatrices a través del tatuaje.

Series con episodios semanales en marzo 2026

Continuarán con estrenos semanales:

  • Industry T4
  • Doña Beja
  • The Pitt T2
  • La promesa
  • El chico de oro
  • Mentes extraordinarias
  • Georgie y Mandy: su primer matrimonio
  • Como agua para chocolate (Temporada 2)
  • Primal T3
  • Yargi: Secretos de familia
  • Cállate y mira esto
  • El maravilloso y extraño mundo de Gumball
  • Portobello
  • NeighborsLast Week Tonight with John Oliver T13
El amor, la pasión y el fuego regresan en una nueva entrega donde las emociones resurgen con fuerza y desafían tradiciones, destinos ysilencios del pasado.HBO

Coberturas especiales y eventos en vivo en HBO Max marzo 2026

Además de los estrenos de ficción y documental, la plataforma transmitirá:

  • Premios Oscar – 15 de marzo, en vivo
  • Temporada NBA 2025-2026 – partidos los días 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de marzo
Premios Oscar se transmitirán por HBO Max el 15 de marzoFoto: Captura de pantalla X

Con esta programación, HBO Max refuerza su estrategia de combinar franquicias cinematográficas, producciones originales, documentales de investigación y transmisiones en vivo dentro de una misma oferta mensual. 

Marzo de 2026 concentra estrenos de alto perfil, regresos de series consolidadas y coberturas especiales que amplían el catálogo disponible para distintos públicos, tanto en ficción como en contenido informativo y deportivo.

