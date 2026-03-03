Estrenos en HBO Max en marzo 2026: series, películas y coberturas en vivo

HBO Max renueva su programación en marzo de 2026 con una combinación de cine reciente, producciones originales, nuevas temporadas y coberturas especiales en vivo.

La plataforma incorpora títulos derivados de franquicias consolidadas, documentales basados en hechos reales y transmisiones de eventos internacionales.

Entre los lanzamientos destacan Alien: Romulus, nuevas series de comedia y drama, así como la ceremonia de los Premios Oscar y partidos de la temporada 2025-2026 de la NBA. A continuación, los estrenos más relevantes del mes, con énfasis en la semana del 2 al 8 de marzo.

Estrenos de películas en HBO Max marzo 2026

Uno de los títulos principales es Alien: Romulus, dirigida por Fede Álvarez. La producción se sitúa entre los acontecimientos de Alien (1979) y Aliens (1986), y presenta a un grupo de jóvenes colonos que exploran una estación espacial abandonada donde enfrentan a la criatura conocida como xenomorfo.

Durante la promoción del filme en 2024, Álvarez señaló en entrevistas con medios especializados que el proyecto buscó recuperar la tensión narrativa y el enfoque de supervivencia que caracterizó la primera entrega de la saga.

También se incorpora El planeta de los simios: Nuevo Reino, dirigida por Wes Ball. La historia transcurre generaciones después del reinado de César y plantea un nuevo conflicto en un mundo dominado por simios.

Otra adición es Collateral Beauty, protagonizada por Will Smith, Edward Norton y Kate Winslet. La cinta retrata el proceso de duelo de un ejecutivo publicitario cuya crisis personal impacta en su entorno laboral.

Estrenos de películas en HBO Max:

Sisu: Camino a la venganza – 1 de marzo

Collateral Beauty - 4 de marzo

A la mala - 4 de marzo

Bad Boys 2 - 4 de marzo

Hombres de negro 3 - 4 de marzo

E.T el extraterrestre - 4 de marzo

Las chicas superpoderosas. La película - 4 de marzo

Alie: Romulus - 6 de marzo

El intermediario - 6 de marzo

Matar, vengar, repetir – 6 de marzo

La cumbre escarlata - 11 de marzo

El Planeta de Los Simios: La guerra - 13 de marzo

Los tipos malos 2 - 13 de marzo

Uno: Entre el oro y la muerte – 20 de marzo

Anaconda – 27 de marzo

Nuevas series en HBO Max marzo 2026

El 8 de marzo debuta Rooster, comedia ambientada en un campus universitario protagonizada por Steve Carell. Creada por Bill Lawrence y Matt Tarses, la serie sigue a un escritor que interfiere en la vida profesional de su hija, profesora en la misma institución.

El 1 de marzo se estrena la miniserie DTF St. Louis, escrita y dirigida por Steven Conrad, centrada en tres adultos que enfrentan crisis personales que alteran sus relaciones.

En cuanto a regresos, destaca la tercera temporada de The Comeback, creada por Michael Patrick King y Lisa Kudrow. Asimismo, se estrena la segunda temporada de Máxima, producción que aborda la etapa previa a la coronación de la reina consorte de los Países Bajos.

Estrenos de series en HBO Max

DTF St: Louis - 1 de marzo

Peppa Pig (nueva temporada) – 2 de marzo

Sector 9 - 4 de marzo

Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí - 4 de marzo

Rooster - 8 de marzo

Cuando el mal se disfraza - 10 de marzo

Máxima 2T - 19 de marzo

The Comeback T3- 27 de marzo

Documentales y producciones basadas en hechos reales

Entre los contenidos documentales sobresale Los asesinos de Colosio, serie que revisa el expediente del asesinato de Luis Donaldo Colosio a 30 años del magnicidio y analiza la reapertura del caso en 2022.

El 10 de marzo llega Desnuda en las redes: La verdad de Rose Leonel, docuserie que examina un caso de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en Brasil y su impacto en la legislación local.

También se incorpora la segunda temporada de Sobre esta piel, centrada en la resignificación de cicatrices a través del tatuaje.

Series con episodios semanales en marzo 2026

Continuarán con estrenos semanales:

Industry T4

Doña Beja

The Pitt T2

La promesa

El chico de oro

Mentes extraordinarias

Georgie y Mandy: su primer matrimonio

Como agua para chocolate (Temporada 2)

Primal T3

Yargi: Secretos de familia

Cállate y mira esto

El maravilloso y extraño mundo de Gumball

Portobello

Neighbors Last Week Tonight with John Oliver T13

Coberturas especiales y eventos en vivo en HBO Max marzo 2026

Además de los estrenos de ficción y documental, la plataforma transmitirá:

Premios Oscar – 15 de marzo, en vivo

Temporada NBA 2025-2026 – partidos los días 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de marzo

Con esta programación, HBO Max refuerza su estrategia de combinar franquicias cinematográficas, producciones originales, documentales de investigación y transmisiones en vivo dentro de una misma oferta mensual.

Marzo de 2026 concentra estrenos de alto perfil, regresos de series consolidadas y coberturas especiales que amplían el catálogo disponible para distintos públicos, tanto en ficción como en contenido informativo y deportivo.