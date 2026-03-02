Instagram activa la función 'amigos secretos' en el perfil de Selena Gomez

Los usuarios de Instagram que navegan por el perfil de Selena Gomez notaron una nueva característica visual en las historias de la plataforma. La burbuja de perfil de la cantante aparece resaltada con un círculo amarillo, un elemento visual que no se había implementado antes en la aplicación. Regularmente, la red social utiliza un círculo verde para identificar las publicaciones dirigidas a la lista de "Amigos cercanos".

En esta ocasión, el anillo amarillo funciona como un indicador de que el contenido es un mensaje de un "Amigo Secreto". La aparición de este círculo exclusivo opera como una herramienta de promoción directa.

El objetivo es generar expectativa sobre el lanzamiento del nuevo podcast titulado "Friends Keep Secrets (Amigos Guardan Secretos). Este proyecto de audio es presentado por Benny Blanco, esposo de Selena Gomez, en colaboración con sus amigos Lil Dicky y Kristin.

Hasta el momento, la función de "Amigos Secretos" no se encuentra disponible para el resto de los usuarios de la plataforma. Todo indica que se trata de una herramienta habilitada de forma limitada y diseñada específicamente para la campaña publicitaria de este podcast.

A pesar de la exclusividad de la herramienta visual, el contenido publicado por Gomez es visible para todos sus seguidores. Sin embargo, la visualización de la interfaz presenta variaciones geográficas.

¿Por qué no vi el círculo amarillo de Selena Gomez?

En regiones como México, los usuarios reportan que el círculo alrededor de la historia de la cantante se muestra en color verde, idéntico al de la función convencional de 'Mejores amigos'.

En el video publicado, la intérprete se dirige a su audiencia para invitarlos a consumir el nuevo contenido. Durante la grabación, Gomez señala una etiqueta interactiva que redirige a los usuarios directamente a la página oficial del podcast.

El episodio piloto del proyecto Friends Keep Secrets fue estrenado la semana pasada. En su canal de YouTube, los creadores compartieron una descripción sobre la naturaleza del formato, destacando un tono casual:

“Llevamos 15 minutos escribiendo esta descripción y no hemos avanzado mucho. Ni siquiera somos nosotros, solo Dave".

Los presentadores añadieron que grabar el episodio fue una experiencia sumamente divertida y que el formato del programa se basa en la espontaneidad.

"Gracias por su tiempo. ¡¡¡Los apreciamos mucho!!!”, concluye el texto introductorio en la plataforma de videos.

