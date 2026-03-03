Los Calzones dejarán su “Huella” en el Lunario de la CDMX

Los Calzones, banda argentina de ska, regresa a la Ciudad de México (CDMX) para dar un concierto el próximo miércoles 11 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional.

En entrevista para Excélsior, Marcelo del Grosso, mejor conocido como "Pingüino", vocalista de la banda, adelantó que aprovecharán este concierto para lanzar oficialmente su nuevo disco de estudio, “Huella”.

El Lunario tiene una intimidad especial y por eso vamos adelantar algunas canciones de Huella, como el primer sencillo Juntos; es un disco que grabamos en Miami y que mezclamos en Los Ángeles y trae todas las vivencias de la banda a lo largo de 37 años que llevamos de carrera”, detalló.

Este concierto en el Lunario no será solo la presentación de un disco, sino una ceremonia de reencuentro entre la banda y un público que ha esperado con paciencia y emoción su retorno a México.

Entre clásicos que han marcado generaciones y los sonidos nuevos de “Huella”, la velada promete ser un viaje sensorial donde cada nota se sentirá como un puente entre el pasado y el presente, entre Argentina y México.

“Serán dos horas de show con canciones que hace años no tocamos y con muchas sorpresas, es como un concierto a la carta. Tenemos mucha ansiedad porque llegue la fecha del concierto en el Lunario”, afirmó “Pingüino”.

El vocalista de la banda también comentó que en México el ska es un movimiento masivo con muchas bandas consagradas y nuevas, mientras que “en Argentina ese movimiento está, pero es pequeño”.

Boletos para Los Calzones

Los boletos siguen a la venta en el Sistema E-ticket y en taquillas del Lunario del Auditorio Nacional.

Los Calzones, en voz de su vocalista, invitan a sus seguidores a reunirse, a cantar y a vivir la experiencia de estar juntos, mientras la magia de su sonido hace eco entre las paredes del Lunario y en el corazón de quienes acepten la invitación.

“Nos sentimos muy queridos en México, ustedes cantan todo, de principio a fin, y no se cansan. Excelentes recuerdos que nos traemos siempre que vamos a México, gente apasionada, que a pesar de los años aún siguen ahí”, destacó el vocalista de la banda.

Los Calzones también se van a presentar en el Festival Tlaskalita 2026 el próximo 15 de marzo.

