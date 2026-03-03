The Rapture confirma concierto en CDMX: fecha, lugar y venta de boletos

La escena alternativa en México acaba de recibir una noticia que sacudirá a los amantes del dance-punk y la música independiente y, es que The Rapture regresa a los escenarios nacionales después de 15 años de ausencia.

La última vez que la banda tuvo una presencia constante en grandes giras fue a principios de la década pasada. Desde entonces, el silencio fue casi absoluto. Por eso, el anuncio de su presentación en la Ciudad de México no solo representa un concierto más, sino un reencuentro largamente esperado entre la agrupación y una generación que creció bailando sus himnos.

El concierto está programado para el 25 de abril de 2026 en el Pabellón Oeste, recinto que se ha consolidado como uno de los espacios favoritos para conciertos de formato íntimo pero potente en la CDMX.

Preventa y venta general: fechas clave

La expectativa por el regreso de The Rapture ya se siente en redes sociales, y la venta de boletos promete alta demanda.

Preventa exclusiva: 4 de marzo

Venta general: 5 de marzo

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster y también directamente en la taquilla del Pabellón Oeste.

Dado el largo periodo de ausencia y la relevancia histórica del grupo dentro del género, se anticipa que las localidades podrían agotarse rápidamente.

México, punto de partida de una nueva gira

La presentación en CDMX no será un concierto aislado. Forma parte de una gira internacional que incluirá fechas en Norteamérica y Europa. Que México sea una de las primeras paradas subraya la conexión especial que la banda mantiene con el público latinoamericano.

Este tour no solo simboliza el regreso musical de The Rapture, sino también una nueva etapa creativa y personal para su fundador.

Luke Jenner: una pausa necesaria para renacer

En declaraciones recientes difundidas por medios especializados, Luke Jenner explicó que el prolongado receso no fue casualidad. El músico reveló que necesitaba alejarse de los escenarios para reconstruir aspectos fundamentales de su vida personal.

Habló abiertamente sobre la importancia de dedicar tiempo a su familia, fortalecer su matrimonio y estar presente para su hijo. También mencionó que fue un periodo de trabajo interno y crecimiento personal.

Ahora, asegura, regresa desde un lugar distinto: con equilibrio, perspectiva y el deseo de que la música tenga un impacto más profundo, no solo como entretenimiento, sino como herramienta de conexión y apoyo emocional.

Los himnos que marcaron una generación

The Rapture se convirtió en un referente imprescindible del dance-punk de los años 2000, combinando energía post-punk con beats bailables y una estética cruda y sofisticada a la vez.

Entre sus canciones más emblemáticas destacan:

House of Jealous Lovers

House of Jealous Lovers Echoes

Sister Saviour

Whoo! Alright – Yeah... Uh Huh.

How Deep Is Your Love?

Sail Away

Su influencia fue clave en el resurgimiento del post-punk y en la consolidación de la escena indie de Nueva York en los años posteriores al cambio de milenio.

Más que nostalgia: una nueva etapa artística

Aunque muchos fans celebran el regreso desde la nostalgia, la banda ha dejado claro que esta gira no se trata únicamente de revivir el pasado. El discurso de Jenner apunta hacia una etapa de madurez artística.

El equilibrio personal alcanzado tras años de introspección podría traducirse en una interpretación distinta de su catálogo y, posiblemente, en nueva música. Aunque no se han anunciado lanzamientos inéditos, el simple hecho de volver a los escenarios ya abre la puerta a futuros proyectos.

Una cita imperdible para la escena alternativa

El concierto de The Rapture en la Ciudad de México promete ser uno de los eventos más relevantes de 2026 para el público indie y alternativo.

El 25 de abril, el Pabellón Oeste será testigo de un reencuentro histórico con una banda que marcó una era y un público que nunca dejó de escucharla.

