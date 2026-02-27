&TEAM une fuerzas con Santos Bravos y enciende a LUNÉ con el remix de ‘Kawasaki’

Uno de los programas más populares de trainees ha sido I-Land, no solamente por ser el lugar del que nació ENHYPEN, sino porque la mayoría de los chicos que buscaban un lugar en el grupo eran tan buenos que muchos se ganaron la simpatía del fandom, sobre todo K, Nicholas, EJ y Taki, eliminados durante la emisión.

Fue tanto el apoyo de la gente que HYBE decidió mantenerlos bajo su manto y lanzarlos como pilares de &AUDITION- The Howling, cuya intención era formar un grupo global con sede en Japón. El reality comenzó en 2022 y culminó con la selección de otros cinco artistas para formar el grupo &TEAM.

Entonces, K, Nicholas, EJ y Taki tuvieron la adición de Yuma, Jo, Harua, Maki y Fuma, debutando el mismo año con el mini álbum First Howling: ME, que explicaba el concepto alrededor de la banda: una manada de lobos trabajando en equipo.

Desde entonces, &TEAM se hizo de seguidores fuera de Japón, de hecho, Jakarta y Ciudad de México son un par de capitales en el mundo que tiene la mayor cantidad de apoyo de LUNÉ (el nombre del fandom).

Así que no extraña en absoluto que hayan sido los primeros en colaborar con el grupo latino Santos Bravos en un remix del sencillo Kawasaki, que ya está disponible en plataformas de streaming.

En Excélsior pudimos platicar con ellos sobre esta explosiva unión entre Japón y Latinoamérica.

Me gustó que la canción tiene una vibra única, diferente a nuestros lanzamientos hasta ahora. Se compone de una melodía y ritmos que son pegajosos y adictivos. Me encuentro tarareando o murmurando la canción de vez en cuando y, cada vez que suena, me dan ganas de bailarla también. Creo que esta colaboración no se parece a ninguna otra que se haya hecho antes, ¡y estoy muy emocionado!”, contó Maki.

Y no los culpamos, cuando fue la reunión de fans por los 100 días del debut de Santos Bravos muchas coincidieron que varios de los grupos de K-Pop han coqueteado mucho con los ritmos latinos, sin embargo, no lograban entrar de lleno al feeling, hasta que los chicos de casa lo hicieron posible por obvias razones.

Y es cierto, casi siempre puedes sentir su energía y pasión a través de sus canciones. Grabar un tema con ellos fue una gran experiencia, ¡y estoy muy feliz de que hayamos podido hacerlo juntos!”, compartió Nicholas.

Además, como nuestros grupos se formaron a través de programas de audiciones nos sentimos muy conectados, así que les damos todo el apoyo que se pueda y les deseamos lo mejor en el futuro”, agregó Yuma.

El primer acercamiento con México por parte de &TEAM ya está, solamente falta que vengan al país para presentar las canciones que a todo LUNÉ le encanta: Run Wild, Back to Life, Deer Hunter, Firework y todas las nuevas que estén por venir.

No perdimos la oportunidad de preguntarles si tienen ya alguna visita planeada a CDMX y Latinoamérica.

No hemos tenido la oportunidad de visitar México todavía, pero desde nuestro debut, he tenido más oportunidades de experimentar el idioma y la cultura local a través de LUNÉ. ¡Seguiremos trabajando duro para que un día podamos ir a visitarlos y presentarnos en vivo en México! Es una promesa”, contó Jo.

Y antes de despedirse, Maki no quiso quedarse atrás y compartió un poco de lo que viene para &TEAM el resto del año.

Estamos preparando nuestro tercer EP, We on Fire, así como nuestra próxima gira de conciertos, BLAZE THE WAY. Ha pasado tiempo desde el lanzamiento de nuestro último EP, así que queremos mostrar nuestro crecimiento como grupo.

También estoy emocionado por nuestra gira, porque el año pasado tuvimos una experiencia de tour imborrable. Este año iremos a más lugares en los que no hemos estado antes, así que espero que LUNÉ esté preparado para lo que viene”.

cva*