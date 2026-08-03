'Se están brincando a mi cuarto': Santa Fe Klan denuncia agresión policial en Guanajuato

El rapero mexicano Santa Fe Klan denunció, a través de sus redes sociales, una presunta agresión policial en Guanajuato.

De acuerdo con las declaraciones del Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, elementos de la Policía Municipal de Guanajuato, dispararon o atacaron su tienda ubicada en el barrio de Santa Fe.

Los policías de Guanajuato les dispararon a mis carnales en mi tienda en la Santa Fe por estar cantando canciones afuera de la tienda".

Santa Fe Klan acusa a policías de Guanajuato

Santa Fe Klan. Especial

El rapero además aseguró que los oficiales intentaron ingresar a su propiedad e incluso afirmó que lograron llegar hasta su habitación.

Aquí tengo los videos de todo. Los tengo grabados como se están brincando a mi cuarto".

En tanto, señaló que estaba siguiendo todo lo que ocurrió a través de las cámaras de vigilancia instaladas en el barrio de Santa Fe, ya que actualmente se encuentra en Hermosillo, Sonora.

La publicación fue eliminada horas después, pero el señalamiento ya había circulado en redes sociales y generó atención por tratarse de un hecho que el propio cantante expuso directamente ante sus seguidores.

Santa Fe Klan. Especial

Policía Municipal informa riña

Ante las declaraciones del famoso rapero mexicano, la Policía Municipal informó que tuvo conocimiento de una presunta riña donde hubo el riesgo de que existiera un lesionado a través de una llamada anónima a la línea de emergencia 911.

Detalló que, al llegar al lugar, durante la intervención, hubo un enfrentamiento que dejó a un elemento herido.

Además, debido a que los elementos localizaron indicios balísticos, se tuvo que llamar a la fiscalía para que esta también participara. Adicionalmente, se abrió una pesquisa interna para investigar la actuación de los elementos.

El barrio de Santa Fe Klan

Santa Fe Klan. Especial

El barrio de Santa Fe, en la ciudad de Guanajuato, es mucho más que el lugar donde creció Santa Fe Klan. De hecho, el artista tomó su nombre precisamente de esta colonia, porque siempre ha dicho que representa sus raíces y el lugar que lo formó.

En numerosas entrevistas, Santa Fe Klan ha contado que pasó una infancia con muchas carencias económicas. Desde muy joven comenzó a escribir canciones inspiradas en lo que veía a diario: amigos involucrados en adicciones, violencia, dificultades para salir adelante y familias que trabajaban duro para sobrevivir. Esa realidad quedó reflejada en gran parte de su música, razón por la que muchos seguidores consideran que sus letras son auténticas y cercanas.

Tras alcanzar el éxito, el cantante no se desligó de su colonia. En distintas ocasiones ha regresado para grabar videoclips, convivir con vecinos y apoyar a personas de la comunidad. También ha realizado donaciones y actividades benéficas, lo que ha fortalecido el vínculo entre el artista y el barrio que le dio nombre.