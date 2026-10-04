Colate revela cuánto dinero ha gastado en su disputa legal contra Paulina Rubio

Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate, asegura que su batalla judicial con Paulina Rubio le ha costado una gran cantidad monetaria. El empresario reveló la cifra al hablar de la resolución que mantiene a su hijo en Miami con la cantante, una decisión que busca revertir para que el adolescente viva con él en España.

Colate abordó el tema en Fiesta, el programa de Telecinco. Su intervención combinó el balance económico de años de litigios con el desacuerdo por el fallo sobre el lugar de residencia de Andrea Nicolás.

La cantidad corresponde a lo que el propio empresario afirma haber desembolsado. Durante la conversación la presentó como el costo acumulado de la batalla judicial, sin precisar qué parte corresponde al proceso más reciente ni detallar los distintos gastos.

Colate insiste en que su hijo quiere vivir en España

La disputa se remonta a la separación de la pareja en 2012. Desde entonces, Colate y Paulina han mantenido diferencias por la custodia y la manutención de su hijo; el conflicto más reciente llevó a los tribunales de Miami la petición del empresario de que el adolescente se mudara a España.

Colate junto a Paulina Rubio. Foto: Cuartoscuro

La resolución mantuvo la residencia del menor en Estados Unidos con su madre. Colate reiteró ante la conductora del programa que no está conforme con ese resultado y anunció su intención de impugnarlo: “Voy a recurrir la sentencia”.

“Ha dicho claramente que quiere venir a España”, aseguró Colate con respecto a su hijo, y añadió que su primogénito conoce el país desde pequeño y lo identifica como el lugar donde se encuentra parte de su familia.

Sus críticas al proceso judicial

El empresario también puso en duda la valoración de los documentos aportados al proceso.

“Hay muchos documentos oficiales que se han presentado y que no se han tenido en cuenta”, afirmó antes de cuestionar el funcionamiento de los tribunales estadounidenses.

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Colate llegó a sostener que existen mecanismos para influir en las decisiones judiciales. Se trata de un señalamiento del empresario: la información difundida sobre la entrevista no aporta pruebas que acrediten una interferencia en la resolución de este caso.

Paulina Rubio, por su parte, había agradecido el respaldo recibido durante el proceso y destacado la importancia de la maternidad en su vida.

bgpa